L’innovation : La caméra corporelle Percept, conçue et fabriquée par l’entreprise québécoise Ionodes, est destinée aux travailleurs qui, pour des raisons de sécurité ou de supervision, veulent filmer leurs tâches.

Sa lentille grand-angle, son double microphone, son haut-parleur, ses antennes de téléphonie mobile LTE, de WiFi et de GNSS (géolocalisation et navigation par systèmes satellites) permettent à son utilisateur de demeurer en contact audio et vidéo tout en étant géolocalisé en temps réel.

Une performance inédite à l’échelle mondiale, soutient l’entreprise.

Qui

Ionodes a été fondée en 2007 par trois partenaires issus du domaine de la sécurité vidéo. L’entreprise lavalloise a mis au point des systèmes et plateformes de surveillance vidéo pour les entreprises et organismes qui ont des besoins très particuliers : des systèmes vidéo pour des véhicules lourds de chantier ou pour des robots sur chenilles télécommandés, par exemple. Son système a notamment été utilisé sur un robot d’exploration sous-marine en Antarctique.

Quelque temps avant la pandémie, Ionodes s’est attaquée à sa première caméra entièrement conçue sous sa marque, la caméra corporelle Percept, qu’elle destine aux « travailleurs connectés », une tendance forte à l’échelle mondiale.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Éric Tasso, président d’Ionodes

Plusieurs scénarios se dessinent présentement dans le monde où on constate un besoin de technologie pour aider les travailleurs à mieux faire leur boulot et leur garantir un certain niveau de sécurité. Par exemple, on a parlé dernièrement à Parcs Canada, qui a des gardiens qui se promènent dans les régions éloignées. Souvent, ils sont seuls, en véhicule. Une caméra Percept portative connectée à LTE leur permettrait d’avoir un lien bidirectionnel avec des ressources à distance, ce qui viendrait les rassurer et les sécuriser. Éric Tasso, président d’Ionodes

Le produit

La caméra Percept se présente sous la forme d’un appareil de la taille d’une petite brique de fromage (95 mm sur 65 mm sur 35 mm).

Ce n’est pas la plus petite caméra corporelle sur le marché, reconnaît Éric Tasso, « mais pour sa taille, elle a des fonctionnalités que les gens ne s’attendent pas à voir dans ce format-là. C’est la plus petite avec autant de technologies ».

Avec son point d’attache à enclenchement rapide, l’appareil peut s’accrocher facilement à un harnais de poitrine ou d’épaule.

L’usage

La lentille, qui s’appuie sur une technologie brevetée par l’entreprise montréalaise Immervision, procure un champ de 180 degrés, tant à la verticale qu’à l’horizontale.

« On capture un champ de vision qui, en fait, simule l’œil humain, informe le président. On est capables de voir tout ce qui se passe de la gauche à la droite de la personne, en haut et en bas, ce qui nous donne beaucoup plus d’informations. »

L’appareil est également muni d’un capteur de mouvement à neuf axes qui enregistre l’orientation et l’accélération de la caméra en temps réel. Il assure ainsi une stabilisation précise de l’image, mais fournit également de l’information sur les mouvements de l’utilisateur.

« Si, par exemple, l’employé qui porte la caméra tombait, on serait capables de savoir que la personne est sur son dos parce que le vecteur de positionnement vient nous dire comment est placée la caméra », décrit Éric Tasso.

Avec ses communications bidirectionnelles, l’appareil peut procurer au travailleur une assistance en temps réel pour effectuer une tâche délicate ou enregistrer certaines séquences critiques.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE L’appareil peut être rechargé sur des socles à une, à six ou à douze bornes.

Sa batterie rechargeable autorise un usage continu de 12 heures. L’appareil est en outre doté d’une lampe torche sur sa face avant et d’un petit écran d’affichage de fonctions sur sa tranche supérieure.

Le design

Les modules électroniques et les programmes ont été développés à l’interne par Ionodes.

Le boîtier de l’appareil, résistant aux intempéries, a été conçu par la firme de design industriel Tak Design. Il montre une ergonomie intuitive, avec des boutons latéraux faciles à activer à l’aveugle, tout en laissant une impression de robustesse quasi militaire et de performance technique.

« On avait un défi d’étanchéité », souligne Jo-Philippe Laflamme, vice-président de Tak Design.

Le boîtier de plastique est fabriqué par injection avec de multiples pièces insérées au moulage : recouvrement souple pour les boutons de commande, radiateur en aluminium pour dissiper la chaleur, fenêtre transparente du témoin d’activation de caméra, joint d’étanchéité en périphérie du couvercle... « Et tout ça, en une seule pièce ! Voilà un beau défi, une très belle pièce complexe qui tient dans le creux d’une main ! », souligne Jo-Philippe Laflamme.

Le marché

« Vous voyez qu’avec tous ces senseurs, notre produit est plus qu’une caméra, fait valoir Éric Tasso. C’est là qu’on vient vraiment se différencier sur la scène mondiale. »

Il n’y a pas d’autres produits qui se positionnent comme un produit vidéo IoT [internet des objets] mobile avec tous ces senseurs, dans le but d’aider les travailleurs à mieux faire leur travail. Éric Tasso, président d’Ionodes

L’entreprise ne vise pas directement le marché des caméras corporelles pour policiers, qui exige des applications particulières pour la gestion de la preuve. Des partenaires spécialisés souhaitent cependant intégrer la caméra Percept à leur offre.

« Autrement, on se concentre plutôt sur les autres premiers répondants : services ambulanciers, services d’incendie, services frontaliers, services correctionnels, transport public. »

L’avenir

Ionodes emploie une trentaine de personnes dans son siège social lavallois et deux autres au Luxembourg pour servir ses marchés européens et moyen-orientaux. Elle compte quelque 150 clients dans plus de 20 pays.

Ionodes a présenté sa caméra Percept à la foire ISC West de Las Vegas en mars 2022.

« Depuis, on a déployé plusieurs caméras qui sont en test ou en soumission dans le monde pour plusieurs gros projets, explique Éric Tasso. Cette année, on s’attend à voir les premiers grands déploiements. »

L’entreprise prévoit livrer quelque 5000 caméras Percept en 2023.

« Et après ? On s’attend à un vent de croissance important. On aimerait arriver à 10 000 caméras en 2024. »