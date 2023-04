Après avoir quitté la restauration pour se lancer en affaires, un couple de Drummondville a exploré plusieurs sentiers avant de succomber aux vertus du chanvre.

L’idée

En 2013, Dany Lefebvre et Marie-Ève Parenteau ont décidé de changer de vie. Ils ont quitté le milieu de la restauration pour trouver un meilleur équilibre. « On s’est lancés dans le cannabis médical, dit Dany Lefebvre, sans expérience. »

L’expérience est quand même venue, et elle leur a fait découvrir le chanvre, une plante qui, contrairement à sa jumelle le cannabis, contient moins de 0,3 % de THC et se prête à plusieurs utilisations. En 2017, ils ont fait l’acquisition d’une petite entreprise spécialisée dans la transformation du chanvre.

PHOTO FOURNIE PAR CHANV Marie-Ève Parenteau et Dany Lefebvre, dirigeants de Chanv

« J’ai été émerveillé par ce que peut faire cette plante », dit l’entrepreneur, qui en a incorporé dans son régime alimentaire.

Le chanvre n’a pas les propriétés psychotropes du pot, mais il a d’autres atouts. Ses graines et l’huile qu’on en tire ont de grandes qualités nutritionnelles, que la jeune entreprise a exploitées dans une boisson, le KombuChanv, et dans l’alimentation animale, avec des produits baptisés Crocx. Mais c’est la qualité des produits de soins pour la peau à base d’huile de chanvre que les deux entrepreneurs fabriquaient sur une base artisanale qui les a séduits, au point de décider de s’y consacrer à plein temps.

Leur entreprise spécialisée dans la culture et la transformation du chanvre, qui portait le nom de La feuille verte, a été rebaptisée Chanv pour officialiser ce virage.

Le produit

Chanv a recyclé et rénové les installations laissées vacantes par l’abattoir Colbex, à Saint-Cyrille-de-Wendover. « Un trésor caché », selon Dany Lefebvre. Elle y fabrique quatre gammes de produits pour la peau à base d’huile de chanvre, dont une est vouée au traitement des peaux à problèmes comme l’eczéma et la rosacée.

PHOTO FOURNIE PAR CHANV Les activités de fabrication sont installées dans un ancien abattoir, à Saint-Cyrille-de-Wendover.

La matière première est cultivée par des partenaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et Chanv produit aussi du chanvre à des fins de recherche-développement à proximité de ses installations de fabrication, avec l’aide de 22 travailleurs étrangers.

Au total, l’entreprise compte 40 employés qui fabriquent des produits de soin de la peau à un prix très accessible, assure Dany Lefebvre. Avec sa conjointe et partenaire d’affaires, il se dit très heureux de créer au Québec un produit « qui pousse avec du soleil et de l’eau » et qui peut faire autant de bien à ses utilisateurs.

L’avenir

Après avoir vendu ses activités de cannabis médical, l’entreprise se prépare à céder ses marques de boissons et de produits pour animaux pour concentrer son énergie dans les soins de la peau.

D’ici la fin de l’année, les produits devraient être offerts dans 100 points de vente. Chanv ambitionne d’être vendue partout au Québec, et éventuellement en Ontario.

Pour ses dirigeants, l’ambition est de créer un fleuron québécois, dit Dany Lefebvre, qui trouve de l’inspiration dans des entreprises comme Cascades, dont le siège social est situé pas très loin de Saint-Cyrille-de-Wendover.

Depuis 2018, des investissements de 10 millions ont été réalisés dans l’entreprise, avec l’appui d’Investissement Québec et de Desjardins.

« On sait qu’on a un bon produit et on a une marque qui résonne », dit-il au sujet de la concurrence des grandes marques dans le secteur des soins de la peau.