Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

L’innovation

Les boîtes de repas prêts à cuisiner riment bien souvent avec suremballage. L’épicerie en ligne BocoBoco veut renverser cette tendance avec le lancement récent de son service de livraison d’ingrédients permettant de préparer des recettes qui ne génèrent pas de déchet et qui réduisent les risques de gaspillage.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Lauren Rochat, fondatrice de BocoBoco

Le fonctionnement

« Notre raison d’être, c’est de simplifier l’accès au zéro déchet, explique Lauren Rochat, fondatrice de BocoBoco. Souvent, quand on dit zéro déchet, il y a cette perception que c’est vraiment un autre monde. Ce n’est pas parce qu’un ingrédient est dans un emballage zéro déchet qu’il est différent. »

Ainsi, le processus de commande de repas prêts à préparer est simple. Les consommateurs n’ont qu’à se rendre sur le site de BocoBoco et choisir ce qui les met en appétit parmi une dizaine de recettes qui vont du plat de ramen zéro déchet aux pizzas naan, en passant par le pain aux bananes et la soupe à l’oignon.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE BocoBoco vise le zéro déchet.

Ils sélectionnent ensuite les ingrédients dont ils ont besoin pour les réaliser. Ils peuvent ainsi éviter de commander par exemple des carottes ou des bananes s’ils en ont déjà dans le frigo ou le panier à fruits. Le tout leur sera livré – ou sera ramassé à un point de cueillette – dans des pots en verre, des boîtes à œufs et différents types de sacs, tous réutilisables et récupérés par BocoBoco au moment de la prochaine commande.

On fonctionne selon le principe des bocaux pleins contre des bocaux vides. Lauren Rochat, fondatrice de BocoBoco

Pour chaque recette, l’équipe de Lauren Rochat donne également des trucs pour éviter le gaspillage alimentaire. « Pour la pizza naan, par exemple, il va rester un peu d’emmenthal et de sauce tomate. On vous invite à faire un plat de pâtes avec ce qu’il vous reste », donne-t-elle en exemple.

Sans grande surprise, l’entreprise n’envoie pas de version papier de la recette. Pour ceux qui n’aiment pas cuisiner avec leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur, il est toutefois possible d’imprimer la version PDF offerte sur le site internet.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Lauren Rochat souhaite élargir son territoire et augmenter le nombre de points de cueillette.

L’entreprise

À l’origine, BocoBoco est une entreprise qui offre depuis quatre ans un service d’épicerie en ligne zéro déchet. « Avant les gens avaient deux choix : soit une épicerie conventionnelle avec plein d’emballages, soit une épicerie zéro déchet où il faut transporter ses bocaux et les remplir sur place, explique Lauren Rochat. Quand on a une vie sociale, une vie professionnelle ou qu’on a des enfants, ce n’est pas vrai qu’on prend chaque fois le temps de faire tout ça. Je me suis dit qu’il fallait que ça soit plus accessible, plus démocratique, plus simple. La consigne est un excellent moyen de réduire les déchets parce qu’on est basé sur la réutilisation. »

L’avenir

Pour le moment, les services de BocoBoco ne sont offerts qu’à Montréal. L’entreprise souhaite toutefois élargir son territoire et augmenter le nombre de points de cueillette. « On a pour ambition d’être partout, assure Mme Rochat. La difficulté, c’est qu’on est basé sur une logistique inversée. Il faut déposer et reprendre chaque fois. » Pour le moment, BocoBoco n’a pas trouvé d’entreprise de transport et s’occupe elle-même de ce service.