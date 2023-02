Beau coup de filet pour le plus important fournisseur de rondelles au monde

La puck roulait pour Inglasco. L’entreprise sherbrookoise, qui se veut « le plus important fournisseur de rondelles de hockey au monde », vient d’acquérir son concurrent manitobain The Sports Vault, une société de licences et d’articles promotionnels à caractère sportif.

Inglasco fournit notamment aux 32 équipes de la LNH les rondelles imprimées à leur logo. « Nous sommes leur fournisseur exclusif », informe Anthony Fisher, chef de la direction chez Inglasco.

L’entreprise est pourtant discrète.

Sur la palette

Inglasco a été fondée en 1976 par Denis Drolet, le fils du fondateur du fabricant de bâtons de hockey Sher-Wood, pour enrober les lames desdits bâtons d’une couche de fibre de verre, comme son nom le laisse entendre.

Du bâton à la rondelle, il n’y avait que l’épaisseur du ruban à hockey. En 1979, la petite entreprise est devenue le fournisseur de rondelles des Castors de Sherbrooke. Au milieu des années 1980, son hégémonie s’était étendue à l’ensemble de la Ligue nationale.

Ce partenariat s’est perpétué jusqu’à nos jours.

L’entreprise s’est diversifiée avec le temps dans les produits dérivés et articles promotionnels et de collection, toujours liés au hockey. Inglasco distribue par exemple les rondelles officielles des clubs de la LNH montées sur des plaques ou présentées dans des boîtiers transparents. Elle propose également divers articles et jouets – des bâtons et filets de mini-hockey notamment –, identifiés aux équipes professionnelles.

La division Inglasco s’est retirée du giron Sher-Wood quand celle-ci a été acquise par Canadian Tire, en 2018. Les hommes d’affaires ontariens Enzo Macri et Vito Galloro, qui avaient acheté Sher-Wood quatre ans auparavant, sont demeurés propriétaires du distributeur sherbrookois.

Inglasco emploie une cinquantaine de personnes dans ses installations de Sherbrooke, qui comptent une dizaine de bâtiments.

PHOTO FOURNIE PAR INGLASCO Installations d’Inglasco, à Sherbrooke

Et où ne se moule aucune rondelle.

« Les rondelles pour la Ligue nationale sont fabriquées à Saint-Jérôme, et les rondelles pour les collectionneurs et les novelties viennent de Slovaquie », indique Anthony Fisher.

L’impression, l’assemblage et la distribution sont effectués à Sherbrooke.

Les rondelles Inglasco d’usage courant sont distribuées dans les plus grandes chaînes de magasins de sport, informe le chef de la direction.

Un consommateur qui irait acheter aujourd’hui une rondelle chez Canadian Tire y trouverait donc une rondelle Inglasco ? « Exactement, assure-t-il. Et notre nom sera sur le côté de la rondelle. »

Ce que confirme une boîte de 30 rondelles d’entraînement repérée sur le site du quincaillier sportif, où le nom Inglasco s’étale largement.

IMAGE TIRÉE DU SITE DE CANADIAN TIRE Une boîte de 30 rondelles d’entraînement Inglasco, vendue chez Canadian Tire

Mais jusqu’à présent, Inglasco était restée sur sa patinoire et n’avait jamais fait d’acquisition.

Élever son jeu

« En 2022, j’ai présenté notre stratégie de gestion à l’équipe », relate Anthony Fisher.

Parmi les objectifs figurait celui « d’être un des principaux fournisseurs de produits dérivés de sports ».

Le moyen le plus rapide d’y parvenir était la croissance par acquisition.

« Inglasco a joué à un niveau élevé pendant plus de 30 ans avec la LNH. Une acquisition qui jumellerait l’expertise d’Inglasco avec d’autres ligues majeures avait beaucoup de sens. »

C’était justement le cas de The Sports Vault, avec le propriétaire duquel il avait eu quelques échanges de sympathie pendant les dures années de pandémie.

The Sports Vault se consacre davantage au football et au baseball professionnels avec des articles différents de ceux d’Inglasco.

« Ils offrent des produits complémentaires. Il n’y a pas de dédoublements. On a plus ou moins la même distribution, mais ils ont des clients qu’on n’avait pas, et vice-versa. », constate Anthony Fisher.

« J’ai présenté l’idée au propriétaire, qui a dit : “C’est intéressant, mais pas tout de suite.” Après six ou huit mois, il m’a rappelé. »

Le contrat a été signé le 7 février dernier.

The Sports Vault emploie quelque 25 personnes à son siège social de Winnipeg. L’avaleur est plus gros que l’avalé, mais « les deux ensemble, on devient quelque chose de vraiment important dans le marché en Amérique du Nord ».

Inglasco prévoit transférer à Sherbrooke les opérations de Winnipeg. Ses employés « n’ont vraiment pas le goût de déménager ici, mais avec le télétravail, plusieurs postes pourront se maintenir à distance ».

D’ici six mois, Inglasco évaluera également la rentabilité d’un rapatriement des activités effectuées en sous-traitance dans les centres de distribution de The Sports Vault à Chicago et à Toronto.

« On a beaucoup d’espace ici et il sera assez facile d’intégrer tous les produits », fait valoir Anthony Fisher.

À court terme, il prévoit engager au moins une demi-douzaine de nouveaux employés.

Un beau coup de filet.

Une boîte à colis domestique

PHOTO FOURNIE PAR HOMERUN Jeune entreprise fondée en 2020, Homerun propose des boîtes à colis sécuritaires pour le domicile, dans lesquelles les produits commandés en ligne pourront être déposés en toute sécurité en l’absence du propriétaire.

Pour recevoir des colis sans colique.

Jeune entreprise fondée en 2020, Homerun propose des boîtes à colis sécuritaires pour le domicile, dans lesquelles les produits commandés en ligne pourront être déposés en toute sécurité en l’absence du propriétaire.

Elles se déclinent en boîtes murales ou en boîtes autoportantes en acier, munies de serrures robustes.

Les cofondateurs de Homerun, Dominic Bélanger et Éric Dupuis, en avaient eu l’idée en 2019.

À la recherche d’un fabricant, ils ont constaté que des produits similaires existaient déjà, la plupart conçus pour les marchés japonais et australien, a informé l’entreprise.

« Utilisant ces options comme point de départ, l’équipe d’Homerun y a ajouté des caractéristiques telles que les pattes, les poignées et autres, afin de l’adapter le mieux possible au marché canadien », a-t-elle fait savoir par courriel.

Leurs boîtes à colis sont pour l’instant fabriquées en Chine.

Dans une étonnante juxtaposition, Homerun offre également des ensembles de valises de voyage à coques rigides et un foyer extérieur en acier.

Elle se définit comme une entreprise québécoise « qui conçoit et développe des produits novateurs et design pour l’intérieur et pour l’extérieur de la maison, de même qu’une gamme d’accessoires pour le voyage ».

Exporter en réalité virtuelle

Le métal se dématérialise.

Une nouvelle plateforme numérique interactive permettra aux PME en transformation métallique de commercialiser leurs produits en réalité virtuelle, leur donnant ainsi un plus large accès à l’exportation.

C’est une première pour l’industrie manufacturière québécoise.

Cette plateforme nommée Xport VR est propulsée par le moteur de jeu UNREAL ENGINE 4.

Elle a été développée à l’instigation du créneau d’excellence Alliance Métal Québec (AMQ), en collaboration avec le centre d’expertise en design industriel INEDI.

Les entreprises membres de l’AMQ pourront ainsi créer et produire des prototypes à distance. Elles pourront ensuite présenter leurs produits et les faire vivre en trois dimensions aux yeux des clients munis d’un casque de réalité virtuelle.

Cette initiative s’inscrit dans la deuxième phase du réseau de commercialisation numérique mis sur pied par l’AMQ.

L’AMQ vient de recevoir à cet effet un appui financier de 5 millions de dollars de Desjardins par l’entremise de son Fonds du Grand Mouvement.

Davantage de propriétaires d’entreprises noirs

Le Canada comptait 66 880 propriétaires d’entreprises noirs en 2018, ce qui représentait 2,1 % de tous les propriétaires d’entreprises.

Près du quart d’entre eux (23,3 %) résidaient au Québec. Sans surprise, l’Ontario occupait le premier rang, avec 50,6 %.

C’est ce que nous apprend une nouvelle étude intitulée Les propriétaires d’entreprises noirs au Canada, que vient de publier Statistique Canada.

Sept propriétaires noirs sur dix (70,4 %) étaient des hommes, deux fois plus que de femmes (29,6 %), soit un écart proportionnellement plus élevé que parmi les propriétaires d’entreprises blancs (36,9 % de femmes) et ceux issus des autres groupes racisés (35,1 % de femmes).

« Quel que soit le type d’entreprises, celles appartenant à des Noirs étaient en moyenne plus petites que celles détenues par des Blancs ou par d’autres personnes racisées », constate l’étude.

Bonne nouvelle, la proportion de propriétaires d’entreprises noirs augmente au fil du temps, notamment chez les femmes. Les femmes noires, qui représentaient 1,0 % des femmes propriétaires d’une entreprise constituée en société en 2005, comptaient pour 1,5 % de celles-ci en 2018.

En 2021, la communauté noire représentait 4,3 % de la population canadienne.

LE CHIFFRE

21

Fromagerie Victoria ouvrira une 21e succursale à Berthierville en avril. Les amateurs de poutine et de fromage en grains pourront se presser sur la terrasse et les 108 places que comptera l’établissement.