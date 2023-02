Ce n’est pas parce qu’on est une entreprise familiale avec une longue histoire qu’on ne peut pas innover. En voici une preuve à Saint-Valère, en Mauricie.

L’idée

« Ça fait 21 ans qu’on fabrique des remorques et on a toujours fait ça de la même manière », raconte Guillaume Bergeron, président-directeur général d’Idéal Cargo.

L’entreprise fondée par ses parents a commencé ses activités en important des remorques fabriquées aux États-Unis, avant de construire elle-même des produits mieux adaptés au climat d’ici et pouvant notamment résister à la corrosion.

En cherchant toujours des façons d’être plus efficace, et en allant voir ce qui se faisait ailleurs, notamment en Europe, la nouvelle génération aux commandes de l’entreprise a découvert le plastique recyclé.

Le produit

Les remorques fermées comme celles qu’utilisent les entrepreneurs et les travailleurs de la construction ont toujours été fabriquées de panneaux de contreplaqué et de tôle. « Rien n’avait changé depuis 30 ans », dit Guillaume Bergeron. C’était avant qu’il découvre les panneaux fabriqués par une entreprise européenne à partir de bouteilles de plastique recyclées. Le plastique broyé, transformé d’abord en granules et ensuite en mousse, est extrudé pour former des planches, ou des blocs. Ou encore des panneaux, qui sont le matériau de base de la nouvelle génération de remorques d’Idéal Cargo.

L’entreprise reçoit ses panneaux en 4 x 8 et les lamine pour construire les murs de la remorque, qui tiennent ensemble avec des tiges d’aluminium. Sans colle ni soudure, précise Guillaume Bergeron. Quatre ans de travail et des investissements de 6 millions dans la machinerie ont été nécessaires pour développer la technologie baptisée GreenEdge et changer le procédé de fabrication.

Il y a 6500 bouteilles de plastique recyclées dans chaque remorque qui sort de l’usine de Saint-Valère. Le véhicule est plus étanche et plus léger que son ancêtre de bois et de métal, en plus d’être plus beau, selon lui.

L’avenir

Depuis quelques mois, Idéal Cargo construit ainsi une remorque par semaine sur une chaîne consacrée de son usine du Centre-du-Québec. L’objectif est d’investir davantage pour augmenter la production, puisque l’entreprise ne fournit pas à la demande. Il est question d’ajouter un quart de travail de soir, ce qui ferait passer son effectif de 38 à 70 personnes, exclusivement consacrées à la construction de ce nouveau produit.

À 80 %, les acheteurs de remorques d’Idéal Cargo sont les entrepreneurs et les travailleurs du secteur de la construction, les 20 % restants étant les propriétaires de véhicules récréatifs, de moto ou de motoneige. C’est ce dernier créneau que l’entreprise veut maintenant développer.

Investissement Québec a déjà investi 1 million dans Idéal Cargo, sous forme de prêt, pour l’aider à développer ses nouveaux produits et augmenter sa productivité.