De gauche à droite, Camilo Lapointe-Nascimento, chef chez Menu Extra, Francis Blais, chef et actionnaire de Menu Extra, Judith Fetzer, cofondatrice de Cook it, Alexis Demers, sommelier et actionnaire de Menu Extra et Patrick Chamberland, cofondateur de Cook it

L’entreprise de boîtes repas québécoise Cook it met la main sur Menu Extra, qui offre aussi la livraison de repas, mais plutôt en formule gastronomique, et accompagnés d’une bonne bouteille de vin.

La transaction a été dévoilée jeudi matin : Cook it a acquis 70 % de Menu Extra au mois de décembre dernier. Les détails de la transaction restent confidentiels.

Pour le moment, cette alliance ne change rien pour les clients de l’une ou de l’autre des entreprises de cuisine : les habitués de boîtes prêt-à-manger ou à assembler de Cook it pourront continuer de commander leurs repas, avec leur formule d’abonnement. Mais cette année, à la Saint-Valentin, ils auront peut-être envie d’ajouter un souper Menu Extra à leurs achats hebdomadaires.

Les deux entreprises conservent leur personnalité et leurs activités, confirme Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it, qu’elle décrit comme une solution pratique aux repas quotidiens, même avec le développement depuis deux ans de plats plus recherchés sur sa carte.

Menu Extra propose, de son côté, une expérience de repas de chef à la maison.

L’offre est très complémentaire, et c’est ça qui nous a attirés. Nous avons un écosystème de clients qui ont différents besoins. Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it

Parmi les besoins, peut-être l’envie de s’offrir des ris de veau beurre noisette, sauce au poivre, ou un pithiviers de canard au foie gras, deux plats offerts par Menu Extra cette semaine. Un repas pour deux peut coûter 120 $, de l’entrée au dessert, auquel il est possible d’ajouter une bouteille de vin. Le groupe propose d’ailleurs une carte diversifiée comportant certaines cuvées québécoises recherchées.

Une collaboration d’abord

« On a collaboré lors de classes de maître que l’on avait faites, en septembre [2021]. Ç’a été une véritable découverte », explique Judith Fetzer, qui avoue avoir eu un gros coup de cœur pour la passion et la rigueur de l’équipe de Menu Extra. Les liens se sont poursuivis jusqu’à cette alliance annoncée jeudi.

Avec ce partenariat, Menu Extra pourra étendre ses livraisons dans les Cantons-de-l’Est, à Québec et dans les Laurentides, des secteurs desservis par Cook it. Mais ça n’est que le début puisque l’équipe de Menu Extra aimerait pouvoir offrir ses repas dans plusieurs autres régions du Québec et, éventuellement, du Canada.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Le contenu d’une boîte repas typique de l’entreprise Cook it

Cette nouvelle alliance lui ouvrira aussi une expertise dans plusieurs autres sphères, dont le marketing, les finances et le développement d’affaires. « Cook it a plein d’experts dans des domaines qui sont loin de la restauration », explique le chef Francis Blais, cofondateur et actionnaire de Menu Extra avec le maître d’hôtel et sommelier Alexis Demers. « Ça va nous laisser plus de temps pour créer », dit Francis Blais.

Menu Extra a été fondée en pleine pandémie, il y a deux ans et demi.

Le chef Camilo Lapointe-Nascimento, bien connu du grand public québécois pour avoir remporté les honneurs de l’émission Les Chefs ! en 2020, est aussi de l’aventure depuis le début, mais n’est plus actionnaire de Menu Extra. Il reste aux commandes des cuisines.

Les locaux de Menu Extra demeureront sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal, puisqu’il est encore possible de tripler le volume de production actuel.

C’est aussi là que se tiennent plusieurs évènements du groupe, dont la formule « table cachée », qui offre des repas gastronomiques, accompagnés des vins en accord.

Le vin est d’ailleurs une offre importante de Menu Extra. « Nous aimons le vin bio, fait par des artisans avec beaucoup d’attention à la vigne », précise Francis Blais. Et ces artisans seront inclus dans les projets des chefs, qui comptent bonifier l’offre d’évènements in situ dès cette année, particulièrement dans les vignobles québécois où ils se rendront animer des tables champêtres.

La présidente de Cook it, Judith Fetzer, explique que leur partenariat permettra à l’équipe de Menu Extra de poursuivre son offre de livraison de repas lorsqu’il y a un évènement spécial, ce qui était jusqu’alors impossible.

« Cook it nous permet d’investir dans le futur, dit Francis Blais. Cook it a les moyens de le faire. »