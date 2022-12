Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

L’innovation

À force de voir défiler dans l’actualité les reportages sur les différentes conférences internationales portant sur les changements climatiques, Yannick Bessette a décidé d’agir. « Il y avait de belles promesses, mais je trouvais que ça ne bougeait pas assez vite. Je me demandais ce que je pouvais faire en tant que PDG d’une entreprise de technologies », raconte le président de Beslogic, spécialisée en intelligence artificielle et en nouvelles technologies. C’est alors que lui vient l’idée de mettre son expertise au service d’une cause environnementale ou sociale. Comment ? En faisant un appel de projets auprès d’entreprises ou d’organismes sans but lucratif (OSBL) qui souhaiteraient bénéficier d’un outil technologique pour réaliser un projet visant l’amélioration de la condition humaine. Beslogic offrira ses services gratuitement.

« Ça pourrait être une application en ligne qui va optimiser la plantation d’arbres dans les milieux urbains, une application qui limite la consommation d’énergie fossile ou encore un projet qui contribue à lutter contre la pénurie de logements », donne comme exemples M. Bessette.

Pour un OSBL qui a de la misère à joindre les deux bouts, ça peut être une application qui peut à la fois l’aider et servir la cause qu’il représente. Yannick Bessette, président de Beslogic

Les entreprises ou organismes intéressés ont jusqu’au 31 janvier pour soumettre leur candidature en ligne sur le site de Beslogic.

En tant qu’entrepreneur, M. Bessette veut laisser sa marque. « On veut faire notre part pour les changements climatiques », explique-t-il. Le grand patron de l’entreprise montréalaise ajoute dans la foulée que son équipe qui compte une cinquantaine d’employés, dont 45 sont des programmeurs et des scientifiques de données, adhère à cette initiative philanthropique avec beaucoup d’enthousiasme.

L’avenir

Pour l’année à venir, Beslogic souhaite s’investir dans plus d’un projet de ce genre. À la fin de la période de soumissions, en janvier, plusieurs initiatives pourraient être retenues. « L’idée serait d’en faire plusieurs par année. Si on est capables d’en faire un tous les deux mois, tant mieux ! »

« C’est vraiment dans un désir de faire quelque chose de concret. Il faut essayer d’aider l’humanité. »

L’entreprise

Beslogic a été fondée en 2008. Elle fait principalement du développement de logiciels et de l’intégration de technologies. « Ça peut se faire sous forme de codéveloppement de produits ou de création de produits sur mesure. On fait aussi de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle, et on a des projets en réalité virtuelle », a résumé Yannick Bessette, lorsque La Presse lui a demandé d’expliquer son domaine d’expertise.

Par exemple, Molson Coors compte parmi ses clients.

On a automatisé presque entièrement leur centre de distribution qui était à Montréal. Yannick Bessette, président de Beslogic

« On a participé au développement du logiciel qui a permis ultimement de placer les caisses sur les palettes, qui sont mises sur des camions qui font ensuite les livraisons », indique M. Bessette.

À la suite du déménagement de l’usine brassicole à Longueuil, Beslogic a revu entièrement le système pour lui permettre d’évoluer.

L’entreprise a également des clients des secteurs de l’aéronautique, des télécommunications et de l’intelligence artificielle.