Quelques nouvelles du monde des PME

Marc Tison La Presse

Logements permanents pour travailleurs temporaires

De véritables logements, sur de solides fondations.

L’Association Aide à l’immigration Canada (AAI Canada) et la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, située dans la MRC de Bellechasse, conjuguent leurs efforts pour construire un ensemble immobilier de 24 logements de qualité afin d’accueillir dignement les travailleurs étrangers temporaires qui ne trouvent pas à se loger dans la région.

Les logements seront « offerts à des prix locatifs très raisonnables », lesquels n’ont pas été précisés.

Le projet devrait accueillir ses premiers locataires en juin 2023. Certains logements seront aussi disponibles pour les résidants actuels de la région.

Il s’agirait d’une première au Québec – une affirmation toujours périlleuse.

L’initiative provient d’AAI Canada, un OBNL qui fait le pont entre les travailleurs étrangers et les entreprises en quête de main-d’œuvre. L’organisme voulait au départ répondre aux besoins de l’entreprise sherbrookoise Exo-s, qui cherchait à loger une vingtaine de nouveaux employés pour l’usine récemment acquise de Plastiques Moore, à Saint-Damien-de-Buckland.

Le président-directeur général d’AAI Canada, Robert Stead, voit dans cette approche une solution d’avenir pour les régions.

Qualinet a le vent dans les voiles

PHOTO FOURNIE PAR QUALINET Qualinet compte présentement 24 succursales au Québec.

Est-ce une nouvelle démonstration des impacts du réchauffement climatique ?

Qualinet a annoncé qu’elle « renforcera sa présence partout au Québec ».

L’entreprise spécialisée dans le nettoyage après sinistre prévoit investir 5 millions dans l’ouverture de 12 nouvelles succursales d’ici la fin de 2023.

Avec ce programme de croissance, Qualinet veut étendre ses services dans des localités et régions qui ont vu leur population augmenter au cours des dernières années, particulièrement à la faveur de ce mouvement migratoire stimulé par la pandémie.

« Nous sommes heureux de constater que Qualinet a le vent dans les voiles et que la demande de services après sinistre auprès de notre organisation est en croissance continue », a indiqué le président et chef de la direction, Éric Pichette, dans une déclaration où il ne faut pas lire qu’il se réjouit du malheur des autres.

Les nouveaux établissements devraient apparaître dans les endroits suivants : île de Montréal, Gaspésie, Lac-Saint-Jean, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Granby, Charlevoix, Rivière-du-Loup, Amqui, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Jean-sur-Richelieu et La Tuque.

Qualinet compte pour l’instant 24 succursales au Québec.

Systemex s’attaque aux tartes

Systemex Automation veut croître dans l’abaisse.

L’entreprise lavalloise a obtenu un mandat d’automatisation et de robotisation de la production de tartes avec la Boulangerie St-Donat.

Cette commande lui permet d’accroître et de diversifier son offre d’automatisation dans le secteur agroalimentaire, dans l’objectif de s’y tailler une plus large pointe.

Son contrat avec l’importante boulangerie se divise en deux mandats.

L’un consiste à robotiser le déchargement des tôles de tartes cuites et le chargement des tartes sur la ligne menant à la cartonneuse.

L’autre automatisera l’inspection et le rejet des tartes cuites.

« Les rejets seront basés sur un ensemble d’enjeux de qualité : niveau de cuisson (trop cuites ou trop peu cuites), rétrécissement de l’abaisse, bris de la croûte, débordement de la garniture, etc. », a expliqué par courriel Mathieu Loranger, responsable du développement agroalimentaire chez Systemex.

« La vision artificielle et l’intelligence artificielle seront utilisées afin de capter et traiter les images permettant une prise de décision automatique et un rejet éventuel des produits jugés non conformes. »

Pas d’odorat artificiel pour détecter les odeurs de brûlé, cependant.

Une pizza en 4 minutes

Quatre minutes : c’est le temps nécessaire à la nouvelle distributrice automatique de Casa Pizzas pour produire une « pizza fraîche et chaude » – paradoxale affirmation.

La toute jeune entreprise, qui aimerait en déployer une armada, a installé son premier appareil à la Place Montréal Trust.