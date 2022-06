Philippe (à gauche) et Marc-André Lebel, copropriétaires de Pierre Naud inc., accompagnent François Néashit, chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, devant la succursale BMR de La Tuque dans laquelle le Conseil a pris une part de 51 %.

C’est presque une plongée dans l’histoire. Des membres des Premières Nations ont conclu un partenariat avec « la plus vieille quincaillerie familiale du Canada » pour acquérir une participation de 51 % dans une succursale BMR de La Tuque.

Marc Tison La Presse

À la suite de son entente avec l’entreprise Pierre Naud, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) a investi 1,8 million de dollars dans la nouvelle entité, qui prend le nom de S.E.C. Pierre Naud/Mokotakan.

« C’est vraiment une première pour Wemotaci de faire des investissements à l’extérieur de sa communauté », note Adam Jourdain, directeur général intérimaire du Conseil. « On est une communauté qui cherche à être innovante et on veut sortir de la pauvreté. En investissant comme ça à l’extérieur, ça nous permet de créer d’autres leviers, d’autres opportunités. »

Située à 115 km au nord-ouest de La Tuque, Wemotaci compte près de 2050 membres inscrits, dont 1400 habitent sur son territoire.

Le partenariat s’inscrit dans un plan de relance économique mis en branle il y a deux ans par le CAW.

« Une des parties de ce plan était de faire l’acquisition d’entreprises hors communauté », explique Adam Jourdain.

La récente rareté des matériaux de construction, qui « nous a souvent scié les jambes pour certains projets », a incité le Conseil à s’intéresser au secteur.

« On a commencé à regarder pour avoir notre propre quincaillerie à Wemotaci, mais le marché n’était pas assez grand. »

Le Conseil a songé à en ouvrir une à La Tuque, mais une étude de marché a montré que la ville ne pouvait soutenir une seconde quincaillerie d’importance. Il a donc opté pour une participation dans la première.

Le Conseil a entamé il y a un an des négociations avec l’entreprise Pierre Naud, qui fournissait déjà des matériaux à la communauté.

Forte de plus de 130 années d’existence, Pierre Naud se targue d’être la plus vieille quincaillerie familiale au Canada. Dirigée par Marc-André et Philippe Lebel, arrière-arrière-petits-fils de M. Naud, l’entreprise détient six succursales BMR et une manufacture de portes et fenêtres située à Desbiens.

« Ça fait plusieurs années qu’on se côtoyait, relate encore Adam Jourdain. Les frères Lebel comprenaient la situation à Wemotaci, ils comprenaient notre vision. Ils sont très réceptifs, et les négociations ont super bien été. »

La quincaillerie de La Tuque compte 25 employés. Le Conseil prévoit y adjoindre un point de service à Wemotaci.

« On est une petite communauté, et avoir l’expertise d’une quincaillerie, c’est assez complexe, ajoute le directeur général. Avoir les frères Lebel avec nous, c’est un match parfait, tant pour eux que pour nous. Pierre Naud va faire la gestion de la succursale à La Tuque, mais on n’arrive pas seulement en investisseur. On veut développer les affaires de Pierre Naud à La Tuque. On a les ressources, les projets et les contacts dans les communautés autochtones pour hausser le chiffre d’affaires de cette entité. »

Les nouveaux Lions du Parc Safari roulent

Photo fournie par Parc Safari Le nouveau camion de brousse électrique Lion du Parc Safari montre une sobriété que lui envierait le dromadaire qui l’accompagne ici.

Le Lion avale les visiteurs… et les restitue à la fin de sa virée dans le Parc Safari de Hemmingford. Fabriqués par Lion Électrique à Saint-Eustache et livrés en 2021, sept camions électriques sont entrés en fonction à l’ouverture officielle du Parc Safari, le 20 mai dernier, et ont été présentés aux médias le 6 juin. Aménagés en véhicules de brousse, ils font le parcours Safari Aventure, un sentier de 5 km de long sur un territoire de 50 hectares. D’une capacité de 50 passagers, ils peuvent tous accueillir des fauteuils roulants. Le véhicule zéro émission, qui montre une sobriété que lui envierait le dromadaire qui l’accompagne sur la photo, a été expressément conçu pour les besoins du Parc Safari sur la base d’un châssis Lion8. « Notre objectif est que d’ici quelques années, la totalité des visites du Safari Aventure se fasse en véhicules de brousse Lion 100 % électriques », a indiqué Jean-Pierre Ranger, président du Parc Safari. Le Parc Safari espère retrouver cette année sa fréquentation usuelle de 300 000 visiteurs.

30 ans et le Château Frontenac pour Wrebbit

Photo fournie par Wrebbit Le Château Frontenac, hôtel de 610 chambres, compte 865 pièces dans sa version de puzzle 3D de Wrebbit.

Wrebbit, le fabricant des puzzles 3D, souligne son 30e anniversaire en ajoutant le Château Frontenac à son vaste portefeuille immobilier. Le Château Frontenac, des murailles duquel le gouverneur du même nom n’a pas répondu par la bouche de ses canons, représentait un joli défi de conception en raison de sa configuration complexe. La reproduction de l’hôtel de 610 chambres comporte – paradoxalement – 865 pièces. « Il s’agit du premier monument canadien depuis la relance en 2011. Nous avons attendu l’occasion de ce 30e anniversaire de l’invention de Paul et le 10e de la relance pour introduire cette nouvelle version du Château Frontenac », a expliqué par courriel Jean Théberge, président de Wrebbit. C’est en septembre 1991 que Paul E. Gallant avait déposé une demande de brevet pour son idée de puzzle 3D taillé dans une plaque de mousse. Après les déboires qui avaient suivi son acquisition par Hasbro, l’entreprise a été relancée en 2011 sous le nom Les Casse-Têtes Wrebbit par Jean Théberge, ancien vice-président du Wrebbit de la première heure. Son nouveau logo, présenté en janvier dernier, a retrouvé la grenouille dont le coassement avait inspiré le nom de l’entreprise originale.

Quatre femmes fondent Pomme Grenade

Un nouveau projet vient de mûrir dans le verger artistique québécois. Quatre femmes viennent de fonder Pomme Grenade, entreprise de gérance d’artistes et de production de spectacles dans l’univers de l’humour. Guylaine Boisjoli, Patricia Blais, Monique Lamoureux et sa présidente, Nadia Dufour, se sont associées au cours de la dernière année pour mettre sur pied cette agence « fondée pour répondre à la demande des humoristes ». L’entreprise, qui représente huit humoristes, est aussi la productrice de trois spectacles actuellement en tournée : En cachette, de Jean-François Mercier, Six, de Dominic et Martin, et Grâce, de Christine Morency.

190 000 pi⁠2

Le distributeur de produits électriques Franklin Empire vient de lancer la construction de son nouveau siège social. L’édifice de 190 000 pi⁠2, qui sera situé sur l’autoroute 40 à Saint-Laurent, ouvrira ses portes à l’été 2023. Deux autres chiffres : l’entreprise familiale de 4e génération célèbre son 80e anniversaire cette année.