Comme une rivière souterraine, au travers d’une longue caverne dont les parois serviraient d’écran à des projections animées en 3D.

Marc Tison La Presse

Le Super Aqua Club de Pointe-Calumet sera le premier parc aquatique au monde à mettre en place le Dream Tunnel, une attraction immersive conçue par l’entreprise montréalaise Vortex Structures aquatiques International.

« On a décidé de prendre une de nos attractions, une rivière lente qui était très ancienne, et de lui donner une nouvelle vocation plus moderne et technologique », indique Nadine St-Amant, présidente du Super Aqua Club. « Au lieu que ce soit un petit parcours tranquille avec des jeux d’eau, les visiteurs pourront vivre une expérience immersive à travers ce parcours. »

Immersif dans le sens d’une plongée dans un univers virtuel, et non dans l’élément liquide.

Posé sur un canal qu’on parcourt en tores gonflables – couramment appelés tubes –, ce tunnel est éclairé par des lumières DEL et des projections laser qui composent des animations 3D, au travers d’un fin brouillard de gouttelettes en suspension.

« C’est cette coordination des éléments graphiques qui crée cette unicité et cet effet innovateur pour une attraction aquatique, explique la présidente. Ce qui nous rend vraiment fiers, c’est qu’on va être les premiers à avoir cette technologie. »

La paisible attraction aquatique, ainsi revigorée, changera son nom de Marais pour celui de Rivière Zéphyr.

Parmi les quatre grandes thématiques proposées par Vortex, le parc aquatique a retenu celle de la jungle, à laquelle il a demandé qu’une touche de magie soit ajoutée. La programmation de l’animation, qui mettra en scène des végétaux, des animaux et des papillons, est en cours.

Alors que la traversée prendra une trentaine de secondes, l’animation en tunnel s’étendra sur cinq minutes, depuis le lever du jour sur la jungle jusqu’au lever de la lune, permettant aux usagers de multiplier les passages sans revivre la même expérience.

Une acquisition imprévue

Vortex avait dévoilé son Dream Tunnel lors de l’exposition de l’association des parcs d’attractions IAAPA, tenue à Orlando en novembre dernier.

Quelques jours auparavant, Nadine St-Amant avait visité l’usine de Pointe-Claire, dans l’intention d’acquérir un jeu d’eau. « Il y avait un prototype du Dream Tunnel dans l’usine, raconte-t-elle. Ils ont décidé de nous montrer l’expérience, et on est vraiment tombés sous le charme, pour la technologie, mais aussi avec l’équipe. »

L’entente a été conclue en février dernier.

Le tunnel, une construction de 75 pi (23 m) de long, doit être posé sur une section rectiligne du canal. « On a dû complètement enlever une section de notre rivière et recréer le béton, pour venir asseoir une structure qui est quand même assez imposante, avec toutes les composantes audio du projet. »

Une première

Ce tunnel est une percée : il s’agit du premier – et pour l’instant du seul – projet de Dream Tunnel mis en chantier par Vortex.

Le projet requiert un investissement de 1,3 million pour le tunnel proprement dit, plus un demi-million pour les améliorations au parcours – nouveaux jeux d’eau, mise à niveau technique, eau chauffée. « À terme, on va avoir investi près de 1,8 million. C’est quand même considérable. »

Présidente depuis mai 2019, Nadine St-Amant entreprendra sa quatrième saison estivale, laquelle sera lancée le 17 juin prochain. La nouvelle attraction devrait être inaugurée quelques jours plus tard.

« J’ai vraiment hâte, dit-elle. On a eu des exemples avec les enfants des employés qui ont testé le prototype, et à voir leur visage, j’ai hâte de voir le visage des miens. »

Ses enfants, âgés de 4 et 6 ans, seront parmi les premiers à essayer l’attraction immersive. « Mes enfants, c’est mon inspiration, c’est ce qui me fait avancer dans l’entreprise. »

Car une profonde inspiration est nécessaire avant toute immersion.

