Une PME québécoise en lice aux « Oscars de l’internet »

Ça a cliqué. Pour son application Braindate, qui facilite les conversations et le partage de connaissances lors d’évènements, la PME québécoise e180 a été sélectionnée dans les catégories « Meilleure application en science et éducation » et « Meilleure application en gestion d’évènements » lors de la 26e édition annuelle des Webby Awards.