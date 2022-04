Univers PME

La Fourmi bionique s’affirme

C’était vrai depuis le début, alors pourquoi ne pas le faire reconnaître ? Après 18 ans d’existence, La Fourmi bionique, fabricant montréalais de granolas bios, a fait officiellement certifier ce qui constituait son essence depuis sa fondation : une entreprise détenue par une femme et animée par les plus hauts standards de responsabilité sociale et environnementale.