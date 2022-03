On l’a collectionné, échangé, recyclé et surtout jeté à la poubelle. Mais le petit morceau de plastique qui sert à fermer les sacs de pain n’avait jamais été remis en question avant qu’une petite entreprise de Saint-Pie, en Montérégie, s’y intéresse.

Hélène Baril La Presse

L’idée

Systèmes KLR fabrique depuis 1977 des équipements et des emballages de boulangerie. Il y a trois ans, son fournisseur américain d’attaches à pain en plastique voulait changer les règles de leur relation commerciale. L’entreprise a plutôt décidé de fabriquer elle-même les petits carrés à son usine de Saint-Pie. « On a commencé à importer de la résine du Brésil, on trouvait que ça en prenait beaucoup et on s’est mis à penser à des alternatives », dit Audrey Gagnon, directrice générale de l’entreprise. Après une année d’essais et de tests, la première attache à pain en carton réutilisable et compostable était devenue une réalité.

Le produit

C’est un petit carré semblable à celui qu’il remplace et qui sert à la même chose, soit conserver le pain frais dans son emballage. Plutôt que d’être composé de plastique difficile ou impossible à recycler, il est fait de carton 100 % recyclé, qui peut être composté. Quand on travaille pour l’industrie alimentaire, il y a beaucoup de contraintes. Ç’a été difficile, par exemple, de trouver le bon carton.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Audrey Gagnon, directrice générale de l’entreprise Systèmes KLR

« C’était important pour nous de ne pas utiliser de la matière vierge, souligne la dirigeante. On a essayé plusieurs fournisseurs avant de travailler avec Cascades. »

C’est Cascades, dont l’usine est située à 45 minutes de celle de Systèmes KLR, qui fournit le carton recyclé qui sert à fabriquer les attaches à pain.

L’entreprise en produit actuellement 2,25 millions par jour et projette de doubler cette production avec l’ajout d’un quart de travail de soir.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Cascades, dont l’usine est située à 45 minutes de celle de Systèmes KLR, fournit le carton recyclé qui sert à fabriquer les attaches à pain.

À l’exception d’une petite boulangerie artisanale au Québec qui les a adoptés, tous les petits carrés de carton recyclé sont actuellement exportés en Australie.

Pour la boulangerie industrielle, il s’agit d’un gros changement, explique Audrey Gagnon. Comme les procédés sont automatisés, troquer l’attache en plastique contre une autre faite de carton signifie aussi l’achat de nouvel équipement, ce qui retarde l’adoption du produit développé par Systèmes KLR.

L’avenir

Peu à peu, l’intérêt pour l’attache à pain en carton grandit, selon l’entreprise. « Ça s’en vient au Canada, les consommateurs sont prêts pour ça », dit sa directrice générale.

Son produit a reçu le prix Innovation en alimentation du Conseil de la transformation alimentaire du Québec en 2021.

Les attaches à pain ne sont pas l’activité principale de Systèmes KLR. Elle fabrique des équipements de tranchage et d’emballage pour les boulangeries. Mais c’est un secteur en croissance, qui va prendre de l’expansion.

L’entreprise emploie actuellement 30 personnes et son effectif va augmenter grâce aux attaches à pain. Elle a acquis une usine voisine pour y concentrer cette nouvelle activité. « On veut prendre des parts de marché », précise Audrey Gagnon.