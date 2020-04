(Washington) Donald Trump a appelé mardi le Congrès américain à adopter un nouveau plan d’aide qui devrait notamment mobiliser environ 300 milliards de dollars pour soutenir les PME frappées par la crise liée à la COVID-19, objet d’âpres négociations entre démocrates et républicains.

Agence France-Presse

« J’exhorte le Sénat et la Chambre à adopter » ce nouveau texte qui devrait, en plus des fonds pour les petites et moyennes entreprises, débloquer une nouvelle enveloppe pour les hôpitaux et améliorer les capacités de dépistage du coronavirus, a tweeté le président républicain.

Donald Trump a promis dans le même tweet de promulguer cette loi une fois qu’elle aura été approuvée par le Congrès. Un message qui pourrait convaincre des parlementaires républicains encore réfractaires.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, avait affirmé plus tôt mardi qu’un accord avait été trouvé avec la Maison-Blanche pour ce plan d’aide.

Mais les républicains, qui contrôlent le Sénat, n’ont toujours pas confirmé officiellement cet accord.

Le texte pourrait être voté au Sénat dès mardi après-midi, lors d’une séance prévue à partir de 16 h. Pour passer, il doit être approuvé à l’unanimité, d’où l’importance de s’assurer qu’aucune voix ne viendra s’y opposer.

Il devrait ensuite être soumis au vote à la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates.

Steven Mnuchin avait détaillé dimanche les principaux points de l’accord, en évoquant une enveloppe de 300 milliards destinée aux PME, au lieu des 250 milliards proposés au départ par les républicains, ainsi que 75 milliards de dollars pour les hôpitaux et les services de secours et 25 milliards pour augmenter la capacité de dépistage, deux des demandes des démocrates.

Ces fonds viendront s’ajouter à 349 milliards déjà dépensés pour soutenir les PME, qui avaient été approuvés fin mars dans le cadre d’un plan historique de 2000 milliards de dollars de soutien à l’économie américaine.

Une fois que cette nouvelle aide aux PME sera adoptée, les parlementaires veulent négocier un nouveau vaste plan de soutien à l’économie américaine.

Donald Trump a détaillé certaines de ses grandes priorités pour ce nouveau plan, dans son tweet mardi.

« Après que j’ai signé cette loi » d’aide aux PME, a-t-il écrit, « nous entamerons les discussions sur la prochaine initiative législative qui inclura des allègements budgétaires pour les États/collectivités locales pour compenser les revenus perdus à cause de la COVID-19, des investissements absolument nécessaires dans les infrastructures pour les ponts, les tunnels, le réseau à haut débit, des aides fiscales aux restaurants, (aux secteurs du, NDLR) divertissement, sports, et des réductions des charges salariales pour augmenter la croissance économique ».