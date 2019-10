L’Ultimate-Fan est une bouteille sonore en plastique réutilisable et entièrement recyclable. Elle a comme particularité d’être aussi une trompette dans laquelle on peut souffler pour encourager son équipe sportive préférée… quand le contenant est vide.

Isabelle Massé

La Presse

QUI ?

Chef de création de l’agence de pub Cossette jusqu’en 2017, Antoine Bécotte a dessiné la bouteille Ultimate-Fan avec l’ingénieur mécanique Norman Bédard, de la firme Genov.

LE PRODUIT

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La bouteille Ultimate-Fan aux couleurs... des Alouettes de Montréal

Conçue en plastique Tritan, produite en Chine et financée en majeure partie par Antoine Bécotte, l’Ultimate-Fan a une capacité de 473 ml, « soit le format d’une grande canette de bière ». Elle va au lave-vaisselle. Elle est fabriquée de façon telle qu’il est impossible pour des gouttes de couler lorsqu’on souffle dedans, une fois la boisson consommée.

Antoine Bécotte a eu l’idée de concevoir ce produit alors qu’il assistait à un match de hockey, devant le prix des consommations et boissons servies dans des contenants jetables. « Comment alors revoir l’expérience consommateur ? », s’est-il demandé. « Tiens, la position pour boire, c’est comme pour une trompette ! explique-t-il. Elle pourrait servir à encourager notre équipe. Ça pourrait devenir aussi un placement média, comme la bouteille reste dans les mains d’un spectateur pendant deux heures. »

LES DÉFIS

Car le but de l’entreprise est de marquer les bouteilles aux couleurs d’équipes professionnelles et amateurs. De créer ainsi des partenariats avec des ligues comme la LNH et la NFL. « J’imagine des stades communiquer éventuellement aux fans : “Si vous rapportez votre bouteille, vous pourriez avoir un rabais sur un billet ou une boisson”, mentionne Antoine Bécotte. Là, on ferait une vraie différence, à l’heure où il y a encore plein de bouteilles à usage unique dans les grands événements. »

Jusqu’ici, le concepteur dit avoir rencontré les dirigeants de l’Impact de Montréal, du Groupe CH et de différentes équipes sportives universitaires pour leur présenter son produit. Un contact a aussi été établi avec la NFL et des collèges universitaires américains. Les Alouettes de Montréal ont commandé 1000 bouteilles que l’équipe distribuera dans les communautés du Grand Montréal pour faire la promotion de l’équipe et de leur nouvelle image de marque. IGA, désormais partenaire du Rouge et Or, offrira également la bouteille à plus de 1000 fans lors du match final de la Coupe Vanier le 23 novembre prochain.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE L’Ultimate-Fan, une bouteille réutilisable pour les arénas et stades munie d’une trompette et conçue par Antoine Bécotte

L’AVENIR

La pénétration du produit dans les stades et arénas doit passer par l’approbation des ligues nationales. Ce qui peut être long. Il y a par ailleurs des enjeux de sécurité des joueurs évoqués au fil de rencontres d’Antoine Bécotte pour promouvoir sa bouteille. « On m’a dit, par exemple, qu’on craignait que le son de la trompette ne cause un arrêt de match. Mais tous les athlètes sont conditionnés à entendre de tels sons. Cela dit, je fais des tests à ce niveau. On a aussi évoqué les objets pouvant être lancés sur le terrain. Mais quand tu payes ta bouteille 19,99 $, tu ne la lances pas ! Dans le sport amateur et universitaire, il y a moins de règles et l’acceptation est plus grande sur le plan festif. »