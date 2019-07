 FRANCOPME: l'Acadienne et le Ghanéen de Charlottetown 

Une « Come From Away »

« Mon frère, qui a juste un an de différence avec moi, est né sur l'île. Lui, c'est un vrai insulaire, il n'a pas de problème. Moi, les Anglais disent CFA. Une "Come From Away". » Venue d'ailleurs.

À cette aune, son associé Gideon Banahene est un CFFFA : « Come From Far Far Away ».

Né au Ghana, il est arrivé en 2004 pour faire des études en administration à l'Île-du-Prince-Édouard, dont son père, qui y avait séjourné dans les années 70, lui avait vanté la douceur.

Il parle très bien français.

Soif d'entreprendre

Gideon et Ghislaine se sont connus au tournant des années 2010, alors qu'ils travaillaient pour deux organismes de développement - économique pour l'un, culturel pour l'autre - partageant les mêmes locaux.

« On a vu qu'on avait tous les deux une soif pour l'entrepreneuriat. »

Soif ? Le gars a fondé à l'Île-du-Prince-Édouard une entreprise d'assemblage de vélos en bambou, dont les cadres sont fabriqués au Ghana !

Ghislaine Cormier n'a pas non plus froid aux yeux (bleus).

« Mes parents, tous deux entrepreneurs, nous ont toujours dit à moi et mon frère : faites quelque chose que vous aimez », raconte l'Acadienne.

Vers 2016, donc, le Ghanéen semblait avoir besoin de changement.

« J'ai dit à Gideon : "C'est quoi, tes passions ?" »

- C'est des disques en vinyle.

- Pourquoi tu ne t'ouvres pas un petit magasin ? Il y en a juste un sur toute l'île. »

« Il est revenu une semaine plus tard et il a dit : "Non, on va les faire !" »

Elle a accepté de monter à bord.