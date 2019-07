 Carnot Réfrigération: vendre sa PME pour reprendre son souffle 

Isabelle Dubé

Travailler sept jours sur sept, chercher sans relâche du financement pour répondre à la forte demande des clients... Un entrepreneur de Trois-Rivières, Marc-André Lesmerises, a connu une croissance si soutenue avec sa PME Carnot Réfrigération qu'il a décidé d'accepter l'offre d'achat d'une entreprise américaine pour reprendre son souffle.

« C'était rendu pénible, raconte-t-il en entrevue téléphonique avec La Presse. On devait chercher de l'argent dans tous les fonds de tiroirs pour répondre à cette croissance. » Spécialisée dans la réfrigération au CO 2 , un système qui respecte l'environnement, Carnot Réfrigération n'a connu que deux années non rentables en 10 ans d'existence. L'an dernier, l'entreprise a dû déménager dans des locaux plus grands, l'ancienne usine de Coca-Cola située sur le boulevard Industriel. Marc-André Lesmerises estime qu'avec une croissance de 60 % cette année, la nouvelle usine est déjà trop petite. La recherche de capitaux était devenue trop envahissante pour l'entrepreneur. Il explique qu'il peut s'écouler près de deux ans entre la signature d'un contrat, la fabrication du produit, la livraison et le paiement par le client. Sauf qu'il faut des fonds pour fabriquer le système de réfrigération.

« Le financement, ce n'est pas ce qui m'allume le plus. Je préfère transformer les marchés, changer les mentalités. On a commencé par amener notre technologie dans les supermarchés, les arénas, les entrepôts frigorifiques, et maintenant on est dans les centres de données. » - Marc-André Lesmerises, président de Carnot Réfrigération

