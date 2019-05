MovingWaldo: déménager, c'est trop dur!

Pour avoir déménagé souvent, Philippe Tardif-Michaud et Guillaume Lahoud savent à quel point c'est une corvée. Trouver des bras pour aider à transporter les boîtes, c'est une chose. Mais de l'aide pour les changements d'adresse, l'installation des services de télécommunications et les mille et une choses auxquelles il faut penser en même temps, ça n'existait pas.

Les deux diplômés de l'Université Laval ont décidé de se lancer là-dedans et ont fondé MovingWaldo en 2016.

« C'est une solution technologique pour simplifier les déménagements », résume Philippe Tardif-Michaud. Il se décrit comme le « commercial » du duo d'entrepreneurs, Guillaume Lahoud en étant « l'ingénieur ».

Le produit

MovingWaldo est une application gratuite pour ceux qui déménagent. Elle est une sorte de guichet unique pour les changements d'adresse et le branchement des services. On pense immédiatement à Hydro-Québec et aux services internet, mais pas toujours aux assurances, au médecin, au dentiste, à l'école.

La plateforme web peut aussi fournir de l'aide pour trouver un bon déménageur, des boîtes à bon prix et répondre à toutes sortes de questions. Le concierge électronique est en effet assisté de spécialistes du déménagement, soit des concierges en chair et en os accessibles par clavardage pour débusquer des infos plus pointues.