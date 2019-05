 Move Home: ajouter une pièce en appuyant sur un bouton 

L'innovation ?

Move Home permet de gagner de l'espace dans son logement grâce au déplacement linéaire d'un bloc qui se compose d'une cuisine et d'une salle d'eau.

Qui ?

L'architecte Pierre Leclerc a fondé les Modules écologiques Move Home en 2013. Il s'est associé par la suite avec Raymond Ouellette, fondateur de Novatech, fabricant de portes d'entrée. En juillet 2017, le duo a engagé Jean Drolet comme directeur général. Titulaire d'un MBA, M. Drolet compte 30 ans d'expérience dans le développement de produits.

Le produit

Move Home propose aux promoteurs de condos et propriétaires de logements locatifs un aménagement qui repose sur un module mobile formé d'une cuisine et d'une salle d'eau avec toilette, lavabo et douche. Ce bloc mobile permet d'agrandir la salle de séjour, le jour, et la chambre à coucher, la nuit. La manipulation se fait par simple pression du doigt sur un écran tactile. Le dispositif fait l'objet de demandes de brevets et est garanti 10 ans. Du mobilier escamotable accompagne le module mobile : table, bureau et lit. « On trouve les électros : lave-vaisselle, frigo, laveuse-sécheuse ; c'est du minimalisme, mais c'est fonctionnel », dit Jean Drolet.