À l’approche de la fin du contrat pour les droits de diffusion des matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH), rien ne va plus en télé sportive au Québec. Les chaînes francophones de sports appartenant aux deux empires du secteur des médias et des télécommunications perdent des montants records.

Propriété de Bell, RDS a perdu 22 millions de dollars avant impôts en 2023 en incluant RDS Info, tandis que TVA Sports (Québecor) a perdu 18 millions.

Le total des pertes atteint ainsi 40 millions, soit plus que le double des pertes de l’année précédente, selon ce que révèlent les chiffres que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) vient de rendre disponibles pour l’année de diffusion terminée le 31 août dernier.

RDS a déjà été la chaîne télé francophone la plus rentable au Québec et l’une des plus rentables au pays. En 2016, RDS et RDS Info avaient généré à elles deux des profits totalisant 22,5 millions.

TVA Sports a toujours été déficitaire, ayant perdu de l’argent chaque année depuis sa création. En 12 ans d’existence, TVA Sports a maintenant perdu approximativement 242 millions.

Les revenus ont reculé de 5 %, à 146 millions, à RDS l’an passé, alors qu’ils ont diminué de 16 % à RDS Info. Chez le concurrent TVA Sports, les recettes ont baissé de 3 %, à 93,4 millions, en 2023.

L’érosion du nombre d’abonnés continue d’être problématique. Les données du CRTC montrent que RDS a perdu 7 % de ses abonnés en 2023, c’est-à-dire 112 000 abonnés, tandis que TVA Sports a perdu 9 % des abonnés l’an passé, l’équivalent de 115 000 abonnés.

Pendant ce temps au Canada anglais, les deux principales chaînes sportives continuent de générer des dizaines de millions en profits. TSN a dégagé 88 millions en profits nets avant impôts en 2023, un montant similaire à ce que Sportsnet a engrangé en bénéfices avec ses licences.

Pour une deuxième année de suite cependant, le nombre d’abonnés autant à TSN qu’à Sportsnet montre un recul de 5 %.

Avis d’experts

Si les publicités nationales rapportent beaucoup plus à TSN et Sportsnet qu’à RDS et TVA Sports en raison de l’auditoire plus large pouvant être rejoint, le professeur émérite au département de communications de l’Université d’Ottawa Pierre Bélanger trouve « extrêmement préoccupant » de constater une diminution du nombre d’abonnés autant aux chaînes sportives francophones qu’anglophones, alors que la population canadienne est en forte augmentation.

« C’est un gros problème », dit-il.

Une question intéressante est posée par son camarade Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste des médias et du marketing. « Est-ce que le hockey est aussi populaire aujourd’hui qu’il y a 20 ans ? Même si le Canadien est incontournable au Québec, la réponse est non », dit-il.

Pierre Bélanger perçoit des signaux peu encourageants pour la rentabilité future, alors que RDS et TVA Sports, par exemple, paient chacune environ 60 millions de dollars par an pour diffuser les matchs du Canadien et de la LNH. Une décision devra bientôt être prise parce que l’entente de 12 ans signée par Québecor en 2013 pour le hockey de la LNH arrive à échéance au terme de la saison 2025-2026.

« Le Québec est un marché avec ses limites et TVA Sports ne pouvait pas prévoir au moment de signer le contrat que le Canadien raterait aussi souvent les séries », dit Luc Dupont.

« Le nerf de la guerre dans cette négociation était les séries éliminatoires. Et quand votre équipe n’est plus là, c’est beaucoup moins intéressant pour le téléspectateur moyen. »

Pierre Bélanger abonde dans le même sens. « Le Canadien fait rarement les séries, ce qui tire les chaînes vers le bas. Et TVA avait beaucoup misé sur un retour éventuel des Nordiques. Il y a sûrement des dirigeants aussi qui pensaient que le projet de Stephen Bronfman visant à ramener les Expos à Montréal allait aboutir », dit le professeur Bélanger.

Avec un retour des Nordiques et des Expos, et le Canadien qui se démarque durant les séries de fin de saison, le portrait serait complètement différent. Pierre Bélanger, professeur émérite au département de communications de l’Université d’Ottawa

C’est plutôt une tempête parfaite qui frappe, selon lui.

La suite

Si Rogers, propriétaire de Sportsnet, entend renouveler son entente de diffusion avec la LNH, Pierre Bélanger estime que l’entreprise devrait envisager de le faire en partenariat avec Bell plutôt qu’avec Québecor.

« Pourrions-nous imaginer pour la survie des antennes ou des vitrines canadiennes que le CRTC autorise une coentreprise pour diviser le coût de la facture qui sera excessif ? », demande le professeur émérite. « Les dirigeants s’entendront par la suite pour se partager le contenu hockey à diffuser. »

Aux yeux de cet expert, les pertes financières chez RDS – aussi décevantes qu’elles puissent l’être – ne sont pas catastrophiques au sens où les profits à TSN peuvent éponger le déficit de RDS. « C’est le coût de faire des affaires au Québec et ne pas laisser le champ libre à Québecor. Parce que Bell doit se dire qu’elle va finir par casser Québecor et que lorsque ce moment arrivera, les chiffres changeront alors de couleur. »

Il y voit donc une guerre d’usure. Pour lui, le modèle d’affaires de TVA Sports est brisé et le fait que TVA Sports n’a jamais fait de profit est révélateur.

La direction du Groupe TVA indique à La Presse par courriel que les résultats de TVA Sports sont notamment affectés par la décroissance des revenus publicitaires « touchant l’ensemble des médias ».

« À cela s’ajoute également le dossier des redevances des chaînes spécialisées qui touche particulièrement TVA Sports, est-il ajouté. Cette juste valeur marchande, non octroyée à ce jour par Bell Télé, contribue à la situation financière difficile dans laquelle se trouve TVA Sports. Le dossier se trouve actuellement en arbitrage devant le CRTC et nous attendons une décision à cet effet d’ici la fin de l’été. »

Il n’a pas été possible d’obtenir une réaction chez Bell.