« Autrefois, la chaîne de télé sportive était le passage obligé pour n’importe quel évènement sportif. Le réflexe qu’on avait était de se dire : “est-ce à TVA ou à RDS ?” », dit Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste des médias et du marketing.

La détérioration de la situation financière à RDS et à TVA Sports n’est en fait que la dernière secousse à frapper, selon Pierre Bélanger, professeur émérite au département de communications de l’Université d’Ottawa.

Son collègue Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste des médias et du marketing, pense lui aussi que le « mouvement » observé dans le milieu de la télé sportive ne fait que débuter. « Ça va se poursuivre », dit-il.

« Le nombre d’abonnés, c’est un cercle vicieux. S’il y a moins de gens qui s’abonnent, il y a moins d’argent disponible pour acheter des droits de diffusion d’évènements sportifs. S’il y a moins d’argent disponible pour acheter des droits, la programmation est moins spectaculaire, ce qui fait qu’il y a de moins en moins de gens qui s’abonnent. »

Et puisque les deux tiers des revenus de RDS et de TVA Sports proviennent des redevances d’abonnement, les pertes d’abonnés sont non négligeables.

Aujourd’hui, si je veux écouter le bien cuit de Tom Brady, c’est à Netflix. Si je veux écouter les matchs de Noël du football de la NFL, je dois aussi me déplacer sur Netflix. Pour écouter les matchs de soccer de la MLS, il faut aller sur Apple TV. Dans les belles années de RDS, il n’y avait qu’un seul choix pour le téléspectateur. Ce n’est plus le cas. Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa

Le consommateur signale des changements de comportement qui se traduisent par des plus ou des moins sur le plan financier, dit Pierre Bélanger. « Les gens ne mangent plus de hamburgers double bacon. C’est trop gras. Ils se tournent vers les wraps qui contiennent du concombre, des carottes et du quinoa », image-t-il.

« Nous constatons les conséquences de changements de consommation et de préférences en termes de produits de divertissement sportif. C’est une traduction financière d’un comportement sociologique. Et ce n’est pas étranger aux changements démographiques au pays. »