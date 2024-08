Israël et le Hamas en guerre Plus de 60 médias internationaux demandent un « accès immédiat et indépendant » à Gaza

(New York) Plus d’une soixante de médias internationaux ont publié jeudi une lettre ouverte appelant les autorités israéliennes à permettre à la presse un « accès immédiat et indépendant » à la bande de Gaza assiégée, après neuf mois de guerre dévastatrice.