Le juge John Keith a statué que la proposition de Postmedia était « raisonnable et équitable », ce qui permet à l’entreprise médiatique basée à Toronto de racheter les sociétés insolvables SaltWire Network et The Halifax Herald.

(Halifax) La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a approuvé, jeudi, l’offre d’un million de dollars de Postmedia visant l’acquisition de la plus grande chaîne de journaux du Canada atlantique.

La Presse Canadienne

Un peu plus tôt, jeudi, un avocat représentant le contrôleur nommé par le tribunal pour superviser les procédures d’insolvabilité avait confirmé que le principal syndicat qui représente les travailleurs des deux sociétés avait accepté certaines concessions exigées la semaine dernière par Postmedia.

S’exprimant à l’extérieur de la salle d’audience, l’avocat George Benchetrit a confirmé jeudi matin que le syndicat avait accepté de modifier certaines conventions collectives et d’exclure certains travailleurs de l’accréditation syndicale, en éliminant les « droits du successeur » lors de la vente d’une entreprise — des droits garantis par la Loi du travail en Nouvelle-Écosse.

Le juge Keith a aussi été informé lors de l’audience de jeudi à Halifax que le régime de retraite des deux entreprises à vendre serait liquidé — une mesure qui toucherait 426 employés.

Les entreprises SaltWire et The Herald publient des journaux et du contenu en ligne en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. La semaine dernière, les deux entreprises comptaient 363 employés et 800 contractuels.

Postmedia Network possède le National Post, le Financial Post, la Montreal Gazette, l’Ottawa Citizen, le Vancouver Sun, le Calgary Herald et des dizaines d’autres publications à travers le pays, dont une dizaine au Nouveau-Brunswick — mais aucune publication dans les trois provinces de l’Atlantique visées par la transaction.

Le PDG de Postmedia, Andrew MacLeod, assure que l’entreprise souhaite garantir que « des informations locales fiables et de haute qualité » continuent d’être fournies à la région de l’Atlantique, mais il a déjà souligné que le modèle commercial de SaltWire n’était pas viable.

Au cours des dernières semaines, des critiques des médias et certains universitaires ont souligné que Postmedia avait souvent par le passé généré des profits en réduisant les effectifs dans les salles de nouvelles.

La directrice de la section canadienne du Syndicat des communications d’Amérique, le principal syndicat qui représente les travailleurs des deux entreprises visées par l’acquisition, critique elle aussi le géant de l’édition.

« Postmedia a l’habitude de réduire les salles de rédaction jusqu’aux os et de mettre en péril la couverture médiatique régionale par des décisions à courte vue, soutenait récemment Carmel Smyth dans un communiqué. Notre travail consistera à demander des comptes à l’entreprise quant à son engagement à investir dans l’information régionale et les emplois locaux. »