Selon Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et journaliste à La Presse, le retour de Narcity et de MTL Blog sur Facebook et Instagram est une « insulte » pour les médias canadiens qui y sont bloqués depuis un an.

Narcity Media a fait son grand retour sur Facebook et Instagram cette semaine, un an après le blocage des nouvelles canadiennes par Meta. Une annonce « fâchante » pour les organisations journalistiques dont le contenu est toujours exclu de ces plateformes.

« On est de retour sur Meta, on se voit là-bas », s’est réjoui Chuck Lapointe, fondateur de Narcity Media, dans une publication LinkedIn vendredi.

Or, selon Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et journaliste à La Presse, le retour du groupe sur Facebook et Instagram est une « insulte » pour les médias canadiens qui y sont bloqués depuis un an. « C’est une farce consommée », a-t-il déclaré.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Éric-Pierre Champagne

Car les médias comme MTL Blog et Narcity ne publient pas que du contenu original.

Ce genre de site prend du travail journalistique publié dans d’autres médias et le revampe pour le mettre de l’avant. Laurence Grondin-Robillard, professeure associée spécialisée dans les médias socionumériques à l’UQAM

« C’est pour ça que la nouvelle d’aujourd’hui peut être fâchante », poursuit la chercheuse.

Selon Éric-Pierre Champagne, Narcity et MTL Blog vont maintenant gagner de la visibilité sur les plateformes de Meta en publiant du contenu inspiré en partie du travail d’autres journalistes.

« Ce n’est pas illégal, mais c’est certainement immoral de reprendre des nouvelles publiées ailleurs. Il y a des journalistes qui travaillent fort pour ça », affirme-t-il.

Une impasse

Narcity Media tentait depuis « plusieurs années » d’obtenir la désignation d’organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ), a expliqué Chuck Lapointe.

Le groupe, qui publie du contenu portant sur la culture et le divertissement via ses médias Narcity et MTL Blog, a essuyé un refus final, fin juillet. Le gouvernement fédéral aurait déterminé que le groupe ne produisait pas assez de contenu de nouvelles originales pour obtenir le titre d’OJCQ.

Alors on s’est dit, si le gouvernement ne nous considère pas comme une organisation journalistique, pourquoi Meta le ferait-il ? Chuck Lapointe, fondateur de Narcity Media

Une semaine plus tard, les pages de MTL Blog et de Narcity étaient à nouveau actives sur Facebook et Instagram, s’est félicité le fondateur du groupe.

« J’espère que le retour de Narcity Media sur Meta va déclencher une réévaluation de la Loi sur les nouvelles en ligne », a ajouté Chuck Lapointe, qui demande que les médias aient l’option de « se désengager [de la loi] s’ils ne voient pas les bénéfices financiers d’y participer ».

Éric-Pierre Champagne appelle quant à lui le gouvernement fédéral à établir des mesures plus radicales pour sortir les médias canadiens de l’impasse. « Il va falloir mettre en place des réglementations plus sévères pour ces géants-là qui n’ont qu’une seule règle en tête : l’argent. »