L’édition canadienne du Reader’s Digest cessera d’être publiée le printemps prochain, selon ce que rapporte The Globe and Mail.

Le magazine en petit format, qui existe depuis plus de 75 ans, a déjà été le plus lu du pays, maintenait un tirage de près de 500 000 copies pour ses dix publications annuelles.

La dernière publication sera imprimée le 31 mars prochain. Selon The Globe and Mail, la décision du groupe est justifiée par la chute des revenus publicitaires, la hausse des coûts de production et la difficulté de renouveler le lectorat.

Cette annonce survient en pleine crise des médias, aux prises avec des problèmes similaires.

