Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

(Québec) Le gouvernement Legault demande à Ottawa d’exclure CBC – Radio-Canada des redevances que versera Google aux médias canadiens grâce à l’entente conclue avec le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18).

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a affirmé jeudi que cette entente entre Ottawa et le géant américain du web est « une bonne nouvelle » et « un pas dans la bonne direction pour soutenir nos médias » locaux.

Or, le gouvernement du Québec estime que ce nouveau fond de 100 millions par année, qui doit être indexé sur l’inflation, doit s’adresser aux « médias privés qui perdent des revenus publicitaires ».

« Je pense que Radio-Canada devrait être exclue de ce partage de revenus », a-t-il dit dans le contexte où le diffuseur public reçoit déjà plus de 1 milliard de dollars de financement du fédéral.

Québec veut avoir son mot à dire

De plus, « le Québec doit avoir son mot à dire dans la façon dont seront partagés les revenus [car] pour l’instant, le fédéral fait cavalier seul comme si la culture et les communications relevaient de lui », a dénoncé M. Lacombe jeudi.

« Quoi qu’en pense Ottawa, la culture et les médias québécois doivent se gouverner à Québec et, quelles que soient les initiatives prises à Ottawa, elles doivent l’être en concertation avec Québec », a affirmé le ministre dans une déclaration écrite.

L’entente conclue entre Ottawa et Google prévoit une somme de 100 millions par année, un montant largement inférieur aux 172 millions qui avaient été estimés par le ministère du Patrimoine canadien.

Au lieu de négocier des ententes à la pièce, Google pourra verser cette somme à un collectif qui le distribuera aux médias d’information admissibles, « selon leur nombre d’équivalents temps plein en journalisme », indique le communiqué publié par le ministère du Patrimoine canadien. La part que recevra chaque média reste à déterminer.

Le Canada se réserve par ailleurs le droit de rouvrir l’entente si jamais il y a de meilleures ententes qui sont conclues ailleurs dans le monde.

La FPJQ craint une querelle Québec-Ottawa

Pour le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), le journaliste de La Presse Éric-Pierre Champagne, « la dernière chose dont les journalistes et les médias ont besoin actuellement, c’est d’une querelle entre Québec et Ottawa sur le dos de la crise des médias ».

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Éric-Pierre Champagne, président de la FPJQ

« Des médias ferment, des journalistes perdent leur job et c’est l’information qui en souffre. Certaines régions au Québec vont bientôt devenir des déserts médiatiques si on ne fait rien. C’est ça, la triste réalité », a-t-il écrit jeudi sur le réseau social X.

Selon la FPJQ, « l’aide doit être disponible pour tout le monde, incluant Radio-Canada et Québecor », même si ce dernier groupe médiatique n’est pas membre du Conseil de presse du Québec. À ce sujet, M. Champagne a rappelé en entrevue à l’émission Tout un matin, jeudi, que plusieurs journalistes de Québecor sont membres de la FPJQ et qu’ils respectent son guide de déontologie.

« Pour le reste, nous attendons de voir le projet de règlement qui sera soumis par la ministre St-Onge avant de commenter plus en détail », a dit M. Champagne.

– Avec Mylène Crête, La Presse