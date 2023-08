Un ancien dirigeant de la BBC et du New York Times nommé PDG de CNN

(New York) CNN fait appel à un ancien directeur général de la BBC et du New York Times pour tenter de redresser une organisation de presse qui a dilapidé deux dirigeants et perdu considérablement de téléspectateurs dans les deux dernières années.

David Bauder Associated Press

Mark Thompson a été nommé président et directeur général de CNN par David Zaslav, dirigeant de la société mère du réseau, Warner Bros. Discovery, qui en a fait l’annonce mercredi. M. Thompson remplace Chris Licht, qui a été licencié en juin, et une équipe de quatre personnes qui dirigeaient CNN temporairement.

Mark Thompson, qui a quitté le Times en 2020 après huit ans en tant que président et directeur général de cette entreprise, est crédité pour sa transformation en une organisation axée sur le numérique, plus dépendante des abonnés payants que de l’effondrement du marché publicitaire qui a condamné de nombreux journaux. Ce natif d’Angleterre a été directeur général de la BBC de 2004 à 2012.

M. Licht a été licencié après 13 mois orageux, au cours desquels CNN a chuté loin derrière Fox News et MSNBC en termes de popularité, alors que les informations d’opinion touchent davantage les téléspectateurs dans une période politiquement polarisée. Il avait encouragé CNN à trouver un équilibre et à déployer ses muscles en matière de collecte d’informations.

Il a été miné à la fin par un article accablant du magazine The Atlantic qui montrait son incapacité à établir des liens avec de nombreux employés, dont beaucoup étaient fidèles à son prédécesseur, Jeff Zucker. M. Zucker a été expulsé en février 2022, après avoir omis de divulguer à ses patrons une relation amoureuse avec une collègue dirigeante du réseau.

Hormis les téléspectateurs, les finances de CNN ont beaucoup souffert dernièrement.

Peu de temps après que M. Licht eut été nommé à son poste, les nouveaux dirigeants de CNN avaient mis fin à un service d’écoute en ligne très médiatisé après seulement quelques semaines d’activité. Ce mois-ci, la société mère a annoncé que les informations de CNN feraient partie de son service Max.

CNN a également licencié deux animateurs populaires aux heures de grande écoute au cours des deux dernières années, Chris Cuomo et Don Lemon, ce dernier après un passage malheureux à une nouvelle émission matinale.