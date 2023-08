La nouvelle a été annoncée aux employés par un courriel, envoyé par le PDG Andrew Mulé vers 16 h 30 vendredi.

« Aujourd’hui, c’est triste, contraint et forcé que j’annonce la suspension immédiate des activités de Metro, de tous nos journaux et de nos sites Web communautaires. », y lit-on.

Le groupe compte 17 publications, selon son site internet. Il a été créé en avril 2018 au moment de l’acquisition du journal Métro, ainsi que de 11 publications à Montréal et de 5 publications dans la région de Québec.

Dans sa communication aux employés, il critique l’absence de soutien gouvernemental et la décision de la mairesse Valérie Plante de compliquer la distribution du Publisac, ce qui a obligé l’entreprise à effectuer un virage 100 % numérique.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Andrew Mulé, président-directeur général de Métro Média

« Le mercredi 9 août de cette semaine, nous avons été avertis que nous ne pouvions plus continuer nos opérations avec effet presque immédiat en raison de l’absence d’un soutien continu des institutions, – Desjardins Culture, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Investissement Québec et la SODEC – que nous écoutons et avec lesquels nous échangeons régulièrement et activement au cours des derniers mois. »

« C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la suspension des activités du [Journal Métro]. C’est une perte importante pour l’écosystème médiatique et le quotidien des Montréalaises et des Montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Elle a ajouté que « la transformation radicale de l’environnement d’affaires des médias nécessite une réflexion urgente et des pistes de solution collectives ».