Le PDG de Québecor Pierre Karl Péladeau a déclaré sur les ondes de Radio-Canada jeudi soir que de nouvelles compressions pourraient survenir dans le Groupe TVA.

« Est-ce qu’il va y avoir [des compressions chez Groupe TVA] ? Oui, probablement au fur et à mesure que le temps passe », a lancé Pierre Karl Péladeau en entrevue avec Gérald Fillion à l’émission Zone Économie de RDI jeudi.

« Parce qu’on ne pourra pas vivre avec des pertes comme celles que nous avons vécues au premier trimestre indéfiniment, a poursuivi M. Péladeau. Il n’y a personne, il n’y a aucune entreprise qui peut vivre avec des pertes permanentes. »

Rappelons qu’en février, Québecor a aboli 240 postes, dont 140 chez Groupe TVA.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le PDG de Québecor, Pierre Karl Péladeau

Le PDG de Québecor venait de discuter de son acquisition récente de Freedom Mobile. Ce faisant, le géant des communications a fait une percée dans l’ouest du pays et est devenu le quatrième fournisseur de services sans fil en importance au Canada.

Questionné directement à propos de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau a assuré ne pas prévoir la fermeture de l’entreprise. « Non, on n’a pas l’intention de s’en départir, mais c’est certain que ça va requérir un changement de culture, de travailler autrement », a-t-il indiqué.

M. Péladeau n’a pas non plus dans les plans de fermer la chaîne déficitaire de TVA Sports « pour l’instant », a-t-il assuré à Gérald Fillion. « On attend la décision de l’arbitrage [au CRTC], elle va être déterminante pour l’avenir de TVA Sports », a-t-il soutenu.

La baisse de rentabilité de TVA Sports avait été un des principaux facteurs détaillés par la direction à la mi-février pour expliquer la mise en place d’un plan de restructuration en raison les piètres résultats du Groupe TVA.