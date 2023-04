Coops de l’information

Près d’une centaine de postes abolis et la fin du papier

Les six quotidiens régionaux des Coops de l’information (CN2i) ne seront plus imprimés en format papier à partir de la fin de décembre 2023. Une centaine de postes, ce qui représente environ le tiers des effectifs de l’organisation, devront par le fait même être supprimés, notamment via un programme de départs volontaires.