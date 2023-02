Le milliardaire australo-américain avait lancé ces critiques contre le camp trumpiste dans des messages à des cadres de la chaîne d’information et de débats en continu Fox News, prisée des républicains.

PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Pour le magnat des médias conservateurs Rupert Murdoch, il était « fou » et « préjudiciable » de la part de Donald Trump et de ses conseillers d’affirmer fin 2020 que l’élection présidentielle américaine leur avait été volée par Joe Biden, selon une plainte en justice pour diffamation contre la télévision Fox News.

Agence France-Presse

Le milliardaire australo-américain avait lancé ces critiques contre le camp trumpiste dans des messages à des cadres de la chaîne d’information et de débats en continu prisée des républicains, de la droite et de l’extrême droite, alors même qu’à l’antenne les assertions trumpistes hostiles au président désigné en novembre 2020, le démocrate Joe Biden, faisaient florès sur les plateaux.

D’après un document de 192 pages rendu public jeudi soir par la justice américaine dans un tribunal de l’État du Delaware, les commentateurs et animateurs vedettes Tucker Carlson et Laura Ingraham, réputés pour leur positionnement conservateur, se moquaient hors antenne des trumpistes qui affirmaient que Biden avait perdu l’élection.

Ces révélations, dont une partie était déjà connue, sont tirées d’une plainte de mars 2021 pour diffamation intentée par un fabricant de machines électroniques de vote, Dominion, qui réclame 1,6 milliard de dollars de dédommagement.

Dominion s’estime diffamé par Fox News qui avait affirmé que ses machines avaient servi à fausser les résultats électoraux en plusieurs endroits des États-Unis.

Quand les conseillers de Donald Trump, Rudy Giuliani et Sidney Powell, ont dénoncé à la presse une prétendue fraude du scrutin de 2020, Murdoch a écrit à la patronne de Fox News Media, Suzanne Scott.

Dans ce courriel intitulé « En train de regarder Giuliani ! », Murdoch a qualifié l’intervention des trumpistes de « truc vraiment fou. Et dommageable », selon le document judiciaire.

Le fondateur et patron de l’empire News Corporation, 91 ans aujourd’hui, a encore écrit : « Un truc terrible, préjudiciable à tout le monde, j’en ai peur. »

Des échanges entre commentateurs de Fox ont aussi été rendus publics : M. Carlson confie ainsi à Mme Ingraham que leur collègue « Sidney Powell est une menteuse ».

« Je l’ai prise en flagrant délit, c’est insensé », écrit-il, Ingraham lui répondant que « Sidney est complètement dingue » et que « personne ne travaillera [plus] avec elle ».

L’affaire risque d’entacher la réputation et les comptes de Fox News, l’une des pépites du premier empire médiatique de la planète, mais les plaintes pour diffamation sont limitées aux États-Unis par la sacro-sainte liberté d’expression protégée par le premier amendement de la Constitution.