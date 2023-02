Québecor sabre 240 postes dans son secteur des médias, dont 140 au sein du Groupe TVA, une décision que l’entreprise impute à une baisse de ses revenus provoquée par les grandes plateformes de diffusion en ligne ainsi qu’une compétition « inéquitable » et « déloyale » de Radio-Canada.

Cette restructuration a été annoncée jeudi, à l’occasion de la publication des résultats du quatrième trimestre de Groupe TVA, qui a perdu 300 000 $ au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 31 décembre dernier.

« Les résultats continuent d’être affectés par une baisse de rentabilité qui touche l’ensemble de nos secteurs d’activités et les différentes industries dans lesquelles nous évoluons », a souligné son président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, dans un communiqué.

L’actionnaire de contrôle de Québecor dénonce au passage la présence grandissante des plateformes de diffusion en continu comme Netflix, Amazon Prime et Disney+, en plus de s’en prendre à Radio-Canada, qui, estime-t-il, s’est « lancée dans une course aux cotes d’écoute non prévues à son mandat » avec son service Tou.TV Extra.

« Le CRTC doit adresser certains enjeux, notamment celui de (Radio-Canada) qui s’approprie de façon déloyale des dollars publicitaires qui sont la seule source de revenus de notre chaîne généraliste, alors que le diffuseur public est largement subventionné par l’État », ajoute M. Péladeau.

Québecor n’a pas précisé l’ampleur des économies qui seraient réalisées par l’entremise de sa restructuration.

Plus de détails à venir.