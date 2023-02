Pour assurer la survie du journal anglophone Montreal Gazette, l’avocat et entrepreneur Mitch Garber a confirmé à La Presse qu’il serait prêt à en faire l’acquisition, en partie ou en totalité, par lui-même ou en mettant sur pied un groupe d’actionnaires locaux.

« Je pense que c’est très important pour Montréal, et pour le Québec, qu’il existe un journal quotidien en anglais, explique l’entrepreneur Mitch Garber au bout du fil. Mon opinion, c’est que pour que le Montreal Gazette ait vraiment une chance de survivre, il doit y avoir des propriétaires locaux. »

Le Montreal Gazette est détenu par l’entreprise Postmedia, propriétaire de plusieurs quotidiens, notamment le National Post, l’Ottawa Citizen et le Vancouver Sun. Postmedia emploie environ 650 journalistes.

À la fin-janvier, le journal a appris qu’il devrait supprimer une dizaine de postes dans sa salle de rédaction, soit près du quart de ses journalistes. Une décision qui remet en question la survie même du quotidien fondé en 1778, selon des employés.

« Aujourd’hui, [le journal] est 100 % détenu par Postmedia, qui est à presque 100 % détenu par un fonds situé au New Jersey [aux États-Unis] », poursuit M. Garber. « Mais si un groupe local pouvait détenir des parts dans la Gazette, ce serait beaucoup plus facile d’aller voir des compagnies québécoises et montréalaises, en disant qu’on a besoin de leur appui [par la publicité] », estime l’homme d’affaires.

Mitch Garber n’a jamais rêvé de posséder un journal, soutient-il. Mais pour la survie du quotidien, il serait prêt à aller de l’avant. Son idée serait de mettre sur pied un groupe d’investisseurs locaux qui, en tant qu’actionnaires de l’entreprise, contribueraient à attirer des annonceurs.

Il a fait part de cette suggestion directement aux hauts dirigeants de Postmedia il y a maintenant deux semaines, affirme-t-il. Mais il n’a eu aucun retour, pendant que les coupes annoncées semblent aller de l’avant.

Mercredi, il a donc décidé de dénoncer publiquement de cette situation sur Twitter. « The Gazette s’apprête à entrer aux soins intensifs des journaux, a-t-il écrit en anglais. Je ne veux pas m’être tu pendant qu’on le transporte sur une civière. »

Postmedia n’était pas disponible immédiatement pour commenter.