La Ville de Montréal a annoncé un programme d’aide ponctuelle pour les journaux imprimés, doté d’un financement de 2 millions de dollars.

Marc Tison La Presse

« Dès le 1er décembre 2022, les propriétaires de journaux locaux imprimés pourront déposer une demande de subventions pour chaque journal local produit et qui répond à quelques critères », a indiqué en point de presse Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Chaque journal qui répondra aux critères pourra recevoir une subvention non remboursable de 85 000 $.

« Un éditeur qui aurait plusieurs journaux locaux pourrait faire une demande par journal local », a précisé Luc Rabouin.

Pour être éligible à la subvention, l’éditeur doit être propriétaire ou occupant d’un immeuble situé dans l’agglomération montréalaise. Le journal local subventionné doit être distribué aux portes des résidants du territoire desservi. Il doit avoir un tirage d’au moins 3000 copies, être rédigé par au moins un journaliste de contenu, et être distribué au moins six fois par année « dans le but d’informer la population locale ».

« Nous croyons qu’avec ce soutien financier de deux millions de dollars, nos journaux locaux imprimés auront une bouffée d’oxygène, a affirmé Luc Rabouin. On sait que ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça va leur donner de l’oxygène pour démarrer ou d’accélérer leur processus de transition vers des modèles d’affaires qui sont adaptés à la réalité d’aujourd’hui. »

Les problèmes auxquels il fait référence concernent notamment l’enjeu de la distribution au porte-à-porte des journaux locaux dans le Publisac.

Un règlement municipal adopté au printemps dernier stipule qu’à partir de mai 2023, la distribution des circulaires et autres publicités serait restreinte aux citoyens qui en exprimeront le désir. Transcontinental a fait savoir qu’elle ne pourrait poursuivre la distribution de son Publisac dans ces conditions. Postes Canada pourrait prendre la relève, mais à des tarifs plus élevés.

Avec cette annonce de subvention, la ville répond à une des trois recommandations du Comité aviseur sur les journaux locaux de la Ville de Montréal, dans son rapport rendu en janvier 2022.

Les deux autres demandaient la publication des avis publics et appels d’offres municipaux dans les journaux locaux et la création d’un cahier municipal d’informations civiques et commerciales qui serait glissé dans les journaux locaux.

« C’est la prochaine étape, c’est ce qui nous reste à faire, et on devrait, d’ici la fin de l’année, préciser nos plans là-dessus », a informé Luc Rabouin.

Andrew Mulé, président-directeur général de Metro Médias, publie 15 journaux locaux sur la vingtaine que la ville pense rejoindre avec ce programme.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Andrew Mulé, président-directeur général de Metro Médias.

« Je pense que c’est une belle première étape, a-t-il commenté. Ça montre vraiment leur bonne volonté de soutenir le journal local. » Cette subvention ne règle cependant pas son problème de distribution.

« Les coûts de Postes Canada restent quatre fois plus élevés que nos coûts actuels, dit-il. L’annonce d’aujourd’hui, c’est bon, mais il faut aussi regarder l’avenir. »

Un programme de publicité municipale dirigé vers les hebdos apporterait un soutien supplémentaire et à long terme, sans toutefois constituer l’unique solution.

« La question des journaux locaux est plus large que juste Montréal, a d’ailleurs reconnu Luc Rabouin. On espère aussi que les autres paliers de gouvernement vont prendre cette question-là sérieusement. »

« On a un nouveau ministre de la Culture et des Communications. On a bien hâte de pouvoir discuter avec lui. On a aussi commencé des représentations avec le gouvernement fédéral. On aimerait que le gouvernement puisse soutenir la distribution des journaux locaux avec un tarif préférentiel par Postes Canada. »