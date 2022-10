PHOTO JANI FRISKU, PJ11 ENTERTAINMENT LTD, VIA TORONTOCAREAN.COM

(Toronto) Patricia Jaggernauth, une personnalité bien connue de la télévision torontoise, a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne contre Bell Media, son ancien employeur, l’accusant de discrimination systémique à son endroit.

Tyler Griffin La Presse Canadienne

Présentatrice de la météo à la chaîne CP24, Mme Jaggernauth a affirmé avoir été victime de discrimination fondée sur l’ethnicité et le genre tout au long de ses 11 ans de carrière à CP24. Bell Media est le propriétaire de la chaîne.

Dans sa plainte, elle soutient que Bell lui a souvent refusé de lui donner une promotion et a tenté de restreindre ses capacités à travailler comme pigiste, même si l’entreprise ne lui a jamais offert un emploi à temps plein.

« Elle a été utilisée comme une commodité lorsque cela était pratique et profitable [à l’entreprise] », peut-on lire dans la plainte de Mme Jaggernauth, qui a des origines jamaïcaine et guyanaise.

Dans un courriel transmis samedi, Bell Media dit ne pas commenter les dossiers impliquant des employés actuels ou anciens.

« Bell Média prend les allégations de possible discrimination très au sérieux et nous nous engageons à fournir un environnement de travail sécuritaire, inclusif et respectueux à nos travailleurs. Si nous sommes mis au courant qu’un de nos employés ne se sent pas assez appuyé, un processus est mis en branle pour examiner la situation. »

Mme Jaggernauth dit avoir souligné ses inquiétudes à la direction de Bell, notamment au vice-président du service des nouvelles, Michael Melling. Elle soutient qu’on ne l’a pas prise au sérieux. M. Melling est en congé depuis le mois d’août, dans la foulée du controversé départ de la présentatrice de nouvelles de CTV, Lisa LaFlamme.

L’avocate de Mme Jaggernauth, Kathryn Marshall, dit que sa cliente est « soulagée d’avoir pu finalement raconter son histoire ».

Mme Jaggernauth n’a pas répondu à une demande d’entrevue.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.