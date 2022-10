Paul Rivett et Jordan Bitove sont des partenaires égaux dans Nordstar Capital, une société d’investissement qui a acheté Torstar en 2020 pour 60 millions et contrôle tous ses actifs, y compris le quotidien Toronto Star.

(Toronto) Les partenaires commerciaux de Torstar, Paul Rivett et Jordan Bitove, ont convenu de faire passer leur différend juridique en médiation-arbitrage dans la foulée de « conversations productives » entre les deux parties.

La Presse Canadienne

Une audience a eu lieu lundi, après que M. Rivett a déposé une requête auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario demandant une ordonnance du tribunal pour liquider la société de médias au début du mois dernier, invoquant des dommages « irréparables » à sa relation avec M. Bitove.

MM. Rivett et Bitove sont des partenaires égaux dans Nordstar Capital, une société d’investissement qui a acheté Torstar en 2020 pour 60 millions et contrôle tous ses actifs, y compris le quotidien Toronto Star.

Les avocats représentant M. Rivett ont indiqué lundi au tribunal que l’affaire était le résultat de « deux visions différentes » sur la façon de naviguer dans l’entreprise face aux défis auxquels l’industrie de la presse est confrontée dans le monde.

Ils ont indiqué que les deux parties devraient déterminer qui reprendra l’entreprise, mais qu’il n’était pas nécessaire d’exposer l’affaire devant le public.

Les avocats représentant M. Bitove ont fait écho à ces commentaires.

La date de début du processus de médiation-arbitrage, qui sera confidentiel, n’a pas été confirmée lors de l’audience.

Dans le document présenté le 1er septembre au tribunal, M. Rivett a affirmé que M. Bitove avait changé d’avis sur les plans précédemment convenus, qu’il n’avait pas fourni de budget au quotidien Toronto Star, qu’il supervise, qui n’avait pas offert une bonne gouvernance d’entreprise et qu’il avait fait fi de ses responsabilités envers Torstar et Nordstar.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, M. Bitove a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de s’excuser pour la façon dont il dirigeait l’entreprise de presse et a fait valoir qu’il avait travaillé pour rendre l’entreprise résiliente, plus responsable et plus concurrentielle.

Torstar détient un investissement dans La Presse Canadienne dans le cadre d’une entente conjointe avec des filiales du Globe and Mail et de La Presse de Montréal.