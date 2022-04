(New York) À peine lancé, le service de streaming payant CNN+ va fermer le 30 avril prochain, ont annoncé CNN et Warner Bros Discovery, sonnant l’échec d’un projet qui devait donner une nouvelle vie à la chaîne d’information américaine.

Agence France-Presse

Cet abandon intervient peu après la fusion de WarnerMedia, qui regroupe CNN et HBO Max, avec Discovery pour former le géant des médias et du streaming Warner Bros Discovery.

« Dans un marché du streaming complexe, les consommateurs veulent de la simplicité et un service tout compris qui offre une meilleure expérience et plus d’avantages que les offres autonomes », a déclaré le directeur général et président du streaming et du divertissement interactif chez Warner Bros Discovery, Jean-Briac Perrette.

« CNN sera plus fort dans le cadre de la stratégie de streaming de Warner Bros Discovery, qui envisage les informations comme un élément important d’une offre plus large et attrayante, au même titre que le sport, le divertissement et les contenus documentaires », a ajouté le président de CNN Chris Licht.

Quand CNN avait annoncé en juillet 2021 le lancement de CNN+, l’initiative était apparue comme le projet le plus ambitieux à l’époque en matière d’information télévisée en ligne aux États-Unis.

CNN+ promettait des contenus propres et avait recruté l’un des piliers de la chaîne préférée des conservateurs Fox News, Chris Wallace, un intervieweur redoutable et respecté sur tout l’échiquier politique américain.

Mais dans un marché du streaming saturé par les offres, CNN+ n’a pas fait le plein d’abonnés à son lancement, le 29 mars.

Le projet n’entrait pas non plus dans les plans des nouveaux patrons de Warner Bros Discovery, un mastodonte du divertissement qui veut tenir la dragée haute au géant du streaming Netflix.

« Nos clients et CNN seront mieux servis avec un choix de streaming plus simple », a insisté Chris Licht, qui a précisé que les abonnés recevront « des remboursements au prorata des frais d’abonnements ».

CNN a précisé que le patron du CNN+, Andrew Morse, allait quitter le groupe.