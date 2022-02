Le New York Times vise 15 millions d’abonnés d’ici fin 2027

(New York) Le New York Times a atteint son objectif de 10 millions d’abonnements avec quatre ans d’avance et vise désormais 15 millions d’abonnés d’ici fin 2027, a indiqué mercredi le groupe de presse, une accélération pour partie due à l’acquisition du site The Athletic.