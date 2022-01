En achetant le site d’information sportive The Athletic pour 550 millions de dollars, le New York Times met la main sur un média en ligne qui revendiquait 1,2 million d’abonnés payants à la fin de 2021, mais qui peine à atteindre la rentabilité.

Le New York Times achète le site de sports The Athletic

Le réputé média américain The New York Times a annoncé jeudi avoir fait l’acquisition du site The Athletic pour la somme de 550 millions de dollars.

Nicholas Richard La Presse

The Athletic est parvenu à faire sa marque au cours des dernières années. Il est devenu l’un des médias sportifs les plus consultés en Amérique du Nord et à travers le monde. Lancée en 2016, cette plateforme de nouvelles sportives compte plus de 1,2 million d’abonnés.

La présidente et chef des opérations du NYT, Meredith Kopit Levien, a souligné qu’il s’agissait d’une grande journée pour le journal new-yorkais, étant donné que The Athletic allait leur permettre de devenir l’un des leaders dans le monde du journalisme sportif : « Le New York Times offre déjà une excellente couverture sportive, mais un produit unique comme The Athletic va nous permettre d’offrir beaucoup plus à nos lecteurs et à tous les amateurs de sports. Avec l’une des meilleures équipes de reporters sportifs sur la planète, The Athletic sera un complément important pour le Times. »

Même s’il s’agit d’un média américain, The Athletic a tout de même des assises au Canada. À la fin de l’année 2016, la compagnie s’est ouvert un second bureau à Toronto pour y couvrir les activités des Maple Leafs, des Raptors et des Blue Jays. Depuis, il offre aussi une couverture et une plateforme francophone dédiées aux Canadiens de Montréal pour ses abonnés du Québec.