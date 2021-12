Médias

CNN renvoie l’animateur Chris Cuomo

Le réseau de télévision américain CNN a annoncé samedi le renvoi du journaliste et animateur vedette Chris Cuomo. Il avait été suspendu plus tôt cette semaine pour avoir aidé son frère, l’ancien gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo, dans sa défense contre les accusations d’agressions sexuelles pour lesquelles il a été inculpé cet automne.