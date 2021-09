(Montréal) Québecor a annoncé mercredi le déploiement d’une nouvelle plateforme qui permettra de regrouper le contenu de ses médias.

La Presse Canadienne

Les différents médias de Québecor continueront d’évoluer sous leur propre marque, même si l’empire médiatique, assure Mathieu Turbide, son vice-président responsable des contenus numériques.

« Ce n’est pas une volonté de faire fondre les marques [ensemble], assure le dirigeant lors d’une rencontre virtuelle avec les médias suivant l’annonce. Au contraire, c’est une façon de se doter de la technologie la plus sophistiquée pour distribuer intelligemment nos contenus et offrir une autre alternative que de s’abonner sur Facebook ou Twitter. »

Québecor a dévoilé mercredi sa nouvelle plateforme QUB (prononcée comme le mot « cube »). La plateforme inclut notamment les contenus médias de TVA, du Journal de Montréal et de certains magazines comme Coup de pouce.

En plus des médias d’information, la plateforme regroupe aussi les contenus télévisés de TVA et les baladodiffusions de Québecor. La plateforme est gratuite, à l’exception de QUB Musique, et de certains contenus télévisés.

En regroupant ses contenus sous une même plateforme, la maison-mère de Vidéotron vient concurrencer différents services américains et canadiens. Radio-Canada regroupe déjà ses nouvelles audio, vidéo et écrites sur son application. QUB Musique se veut un concurrent de Spotify et Apple Music.

Aucun soutien gouvernemental n’a été accordé pour financer cette nouvelle application, dit M. Turbide.