France Lauzière a été nommée présidente de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu en octobre 2017.

La présidente de Groupe TVA absente pour six mois

(Montréal) La présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu, France Lauzière, prend une pause professionnelle d’une durée pouvant aller jusqu’à six mois.

La Presse Canadienne

Groupe TVA a précisé par communiqué que Mme Lauzière s’absente pour des raisons familiales. L’entreprise a indiqué qu’elle est solidaire de la décision et offre à Mme Lauzière son appui entier dans les circonstances.

Pendant son absence, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, assumera sur une base intérimaire les responsabilités de la présidence de Groupe TVA et de Québecor Contenu.

Groupe TVA est une filiale de Québecor Média.

