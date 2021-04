Médias

Droits de diffusion des matchs de la LNH

Une équipe canadienne est deux fois plus payante

À une semaine d’intervalle, la LNH et la NFL viennent de signer de nouvelles ententes de droits télé aux États-Unis. Reine des droits télé, la NFL ira chercher 10 milliards US par année pendant 11 ans. La LNH, quatrième ligue de sport en Amérique du Nord, devrait obtenir jusqu’à 550 millions US par an. Mais même si la LNH vient de doubler ses revenus télé aux États-Unis, une équipe américaine du circuit Bettman génère toujours deux fois moins de revenus en droits de télé nationaux qu’une équipe canadienne.