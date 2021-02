La COVID-19 a inspiré des concepts publicitaires percutants depuis un an. Quatre publicitaires font part à La Presse de messages à l’international qui les ont touchés.

Gouvernement fédéral d’Allemagne

Soyez paresseux, sauvez des vies – Allemagne

Un vieil homme se remémore son effort de guerre de 2020. « Cette mise en scène type de l’ancien combattant est extraordinaire ! », lance Carle Coppens, vice-président principal et directeur de la création de Havas Montréal. « Il y a l’idée de la durée, du conflit qui s’éternise. Le tout pour illustrer le niveau d’effort qu’on a à faire pendant la pandémie, soit ne rien foutre ! On voit que notre combat est relativement doux, que ce n’est pas une guerre de tranchées. Ce qu’on nous demande est moins dur que ce qui était exigé des générations précédentes. Mais la mise en scène est faite pour te laisser penser à leurs sacrifices. On traduit très bien l’idée de l’héroïsme à la portée de tous dans cette campagne de prévention. »

Mucinex

Retour à la normale – McCann, États-Unis

IMAGES FOURNIES PAR MUCINEX Pubs de Mucinex, médicament pour soulager les symptômes de la grippe et du rhume

Mucinex, médicament qui soulage les symptômes de la grippe et de la toux, propose des masques originaux. « J’aime le côté sympathique et vintage des illustrations », décrit Audrée Avoine, présidente et directrice de la stratégie de Salto. « Le graphisme est beau. Le masque est évoqué de manière détournée. La rédaction est informative, non alarmiste, avec une touche de légèreté. Elle mobilise et responsabilise. Ce n’est pas une campagne de peur, mais on dit sans détour que le retour à la normale dépend de toi. Bien que Mucinex soit un médicament, on dit qu’il ne faut rien contracter ! Les campagnes qui fonctionnent sont celles qui se déclinent bien dans le temps et qu’on peut adapter, surtout dans un contexte – la COVID-19 – où l’on ne peut rien prédire. »

Foster More

Faites don de vos banalités – McGarryBowen, États-Unis

L’OBNL FosterMore met en lumière les défis de l’adoption, alors que 400 000 enfants sont en attente d’une famille d’accueil aux États-Unis. « La COVID-19 est venue avec son lot de contraintes en création », explique Éric Adechi, vice-président et directeur, groupe conseil, de Cundari. « La façon avec laquelle Foster More utilise des éléments très liés à la pandémie, soit les rencontres Zoom et l’attente d’une personne en retard avant de commencer la réunion, m’a séduit. L’idée d’utiliser ce temps où l’on échange habituellement des banalités pour parler de quelque chose de sérieux est intéressante. Surtout qu’un tel sujet n’interpelle pas nécessairement les gens au départ. Il y a, en plus, un parfait dosage d’humour dans l’exécution. »

Kit Kat

Pause Zoom – Sam Hennig (One Minute Briefs), Grande-Bretagne

IMAGE TIRÉE DE LA PUBLICATION D'ADWEEK Pub des barres de chocolat Kit Kat

Une pub des barres de chocolat Kit Kat conçue de façon non officielle par un créatif anglais a séduit Nestlé au point de la diffuser. « Kit Kat est associée à la pause depuis toujours », note Karine Huard, directrice générale de Forsman Montréal. « Dans ce cas-ci, alors qu’on assiste constamment à des réunions Zoom depuis un an, ça fonctionne instantanément – qui plus est, de façon graphique, sans même avoir à inscrire de slogan. Raconter une histoire ne passe pas toujours par les mots. Comme quoi une marque qui a investi depuis longtemps dans une proposition puissante peut la décliner de multiples façons. L’idée est à la fois simple et riche. On la comprend en un clin d’œil. Pas besoin d’un gros logo. Cette illustration est un bijou ! »

