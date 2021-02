Le 24 heures se rajeunit et se concentre sur le numérique

Le 24 heures, le quotidien gratuit de Québecor, passe en version numérique. Il gardera son édition papier – disponible dans le métro de Montréal – une fois par semaine, le jeudi. Et il entend rajeunir son contenu pour s’adresser principalement à la jeune génération.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Selon Québecor, le 24 heures alliera à la fois information et divertissement. Le quotidien principalement numérique (www.24heures.ca) traitera autant de crise climatique, de politique, de santé, de sexualité, d’éducation, de consommation que de divertissement. « On présente un média complètement ancré dans la culture numérique d’aujourd’hui, où les grands enjeux seront discutés, où la prise de parole sera quotidienne et où le dialogue sera constant », dit Charles D’Amboise, directeur adjoint des contenus d’information de NumériQ, la division de médias numériques de Québecor.

L’autrice Rose-Aimée T. Morin (intimité, sexualité), le sociologue Philippe Néméh-Nombré (enjeux sociaux), ainsi que l’environnementaliste Léa Ilardo (changements climatiques) s’ajoutent notamment à l’équipe du 24 heures, qui avait annoncé plus tôt cette semaine la fin de son édition papier quotidienne. La trentaine d’employés du 24 heures conservent tous leur emploi malgré ce changement de format. Le 24 heures utilisera aussi les contenus des autres plateformes numériques de Québecor, dont Le Sac de chips, billie, Silo 57, Pèse sur start et Porte-Monnaie.