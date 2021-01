La question de l’équilibre à trouver entre les services numériques et traditionnels de Radio-Canada est au cœur des audiences du CRTC pour le renouvellement des licences du diffuseur public, qui ont commencé lundi matin, de façon virtuelle.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

D’entrée de jeu, le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Ian Scott, a souligné qu’il avait reçu pas moins de 20 000 interventions de Canadiens et de parties intéressées pour cette audience, qui doit s’étendre jusqu’au 27 janvier.

Le président du CRTC a souligné que dans sa demande en vue du renouvellement de ses licences, CBC-Radio-Canada « demande une flexibilité considérable » afin de s’acquitter de son mandat.

Jusqu’ici, l’approche adoptée par le CRTC pour vérifier le respect de son mandat par CBC-Radio-Canada n’a porté que sur une partie de ses activités, soit celles de la radio et de la télévision, a noté M. Scott.

Or, les services en ligne sont en croissance, particulièrement auprès des plus jeunes générations. « Nous devons adopter une vision plus large des activités de la CBC-Radio-Canada », a-t-il ajouté.