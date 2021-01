(Ottawa) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tient à compter de ce lundi des audiences virtuelles concernant notamment le renouvellement des permis de diffusion de Radio-Canada/CBC pour ses services de radio et de télévision de langue française et de langue anglaise.

La Presse Canadienne

Les audiences virtuelles à être tenues pendant huit jours devant un panel de cinq personnes doivent débuter à 10 h. L’organisme de réglementation entendra d’abord des dirigeants du diffuseur public qui souhaitent le renouvellement de leurs permis.

Les audiences prendront fin le 26 janvier ; quelque 70 groupes auront alors été entendus.

Parmi ces groupes qui feront des présentations figurent le Comité olympique canadien (COC), Québecor Média, Les Amis de la Radiodiffusion et le Commissariat aux langues officielles.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, dans les cas où cela a été possible, le CRTC a prolongé les délais et remis à plus tard des audiences publiques.