(Calgary) Déjà accablée par plusieurs années de difficultés, l’industrie canadienne du papier journal pourrait bientôt se heurter à de nouveaux obstacles compte tenu de récents événements, y compris une possible enquête antidumping en Inde, a indiqué lundi un analyste financier.

La Presse canadienne

L’industrie indienne a déposé une demande aux autorités commerciales de son pays, ce qui pourrait affecter les importations de papier journal en provenance de cinq pays, dont le Canada, et fait suite à l’imposition, l’été dernier, d’un tarif de 10 % sur toutes les importations de papier journal, a expliqué l’analyste Paul Quinn, de RBC Dominion valeurs mobilières.

Selon M. Quinn, le Canada est le deuxième plus grand fournisseur de papier journal de l’Inde, et le montréalais Produits forestiers Résolu est l’un des principaux exportateurs de ce produit vers ce pays.

Parallèlement, il cite des statistiques récentes du Conseil des produits des pâtes et papiers, qui montrent que la demande de papier journal en Amérique du Nord a chuté de 14 % en 2019 tandis que les stocks ont augmenté de plus de 20 %. Pris ensemble, ces deux éléments annoncent une baisse des prix.

La demande pourrait baisser davantage, souligne M. Quinn, si McClatchy Company, propriétaire du Miami Herald et deuxième éditeur de papier journal aux États-Unis, succombait à ses problèmes financiers bien connus.

Il dit que certains prix du papier journal en Amérique du Nord ont chuté de 10 $ US à 15 $ US la tonne en janvier, ce qui vient s’ajouter à une baisse d’environ 12 % d’une année à l’autre et alimenter la spéculation d’une nouvelle baisse de prix le mois prochain.