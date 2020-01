(Québec) Le montage financier de la coopérative qui a repris Groupe Capitales Médias (GCM) est un « château de cartes sur une assiette de Jell-O » qui risque de s’effondrer si les retraités du groupe portent en appel le jugement autorisant la restructuration.

Caroline Plante

La Presse canadienne

L’avocat qui représente la nouvelle entité, Richard Bergeron, y est allé de cette mise en garde, jeudi, au palais de justice de Québec. Les retraités des quotidiens Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Quotidien et La Voix de l’Est présentaient une requête en permission d’en appeler, qui a été prise en délibéré par le juge Jacques J. Lévesque, de la Cour d’appel.

En vertu de la décision rendue le 23 décembre par le juge Daniel Dumais, de la Cour supérieure, les retraités doivent faire une croix sur 25 à 30 % de leurs rentes à compter de février en plus de renoncer à d’éventuels recours à l’égard des différents syndicats et comités de retraite.

Leur procureure, Estelle Tremblay, a essuyé jeudi un tir groupé d’une dizaine d’avocats représentant entre autres Investissement Québec, le syndic et les syndicats, dont Unifor et la CSN, qui se sont tous désolés que les retraités veuillent ainsi fragiliser le plan de relance en créant de « l’incertitude ».

L’initiative des retraités met « en péril » le plan de restructuration, a martelé Jocelyn Perreault, l’avocat du syndic, car même s’il a été « mis en œuvre », le plan n’a pas encore été « exécuté ». En d’autres mots, le financement est loin d’être garanti, les prêteurs ayant signé des lettres d’intention jusqu’au 31 janvier.

Après cette date, ce sera aux partenaires financiers de décider s’ils les renouvellent pour qu’elles deviennent des lettres d’investissement, a expliqué Stéphane Lavallée, directeur général de la nouvelle entité qui porte désormais le nom de Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i).

« Est-ce qu’on veut prendre le risque que tout tombe après tous ces efforts consentis depuis le mois d’août ? » a-t-il demandé en mêlée de presse. « Est-ce que je peux enlever la carte du milieu, même si c’est un deux de pique, sans risquer de faire effondrer cette œuvre fragile ? » a poursuivi Me Bergeron devant le juge.

Ils ont plaidé que les employés actifs subissent eux aussi des ponctions dans leur régime de retraite, qu’ils ont accepté un gel des salaires pendant deux ans et qu’ils contribuent au plan de relance. La survie des journaux, pour la plupart centenaires, dépasse par ailleurs le cadre des intérêts particuliers, selon eux.

Plus tôt, Me Tremblay avait argué que les 900 retraités n’ont jamais eu de voix au chapitre. « Est-ce que les retraités devraient tout perdre incluant le droit de demander des comptes parce que les créanciers l’exigent ? » a-t-elle demandé, en disant croire à une « erreur » du juge Dumais, qui a maintenu les « quittances » protégeant les syndicats et les comités de retraite contre toute poursuite.

Elle a insisté pour dire que les retraités ne cherchent pas à « nuire » à quiconque dans cette affaire, mais demandent simplement « de ne pas être obligés de renoncer à des droits ». Elle a également demandé à ce que la Cour d’appel tranche la question une fois pour toutes, à défaut de quoi elle contribuerait à embourber les instances inférieures. C’est que les retraités envisagent d’autres recours.

« Il y a aussi un recours collectif potentiel, a indiqué en mêlée de presse Pierre Pelchat, porte-parole de l’association des retraités du Soleil. On ne s’oppose pas du tout aux coopératives, d’ailleurs on a été le premier groupe à les appuyer publiquement au mois d’octobre. […] Ce qu’on veut, c’est protéger les droits des retraités, point, c’est tout. »

Investissement Québec — qui a déjà investi 15 millions dans l’aventure — a fait savoir jeudi par le biais de son avocat que le plan était « malheureusement un tout ». Sans les quittances, il n’y a pas de plan, sans plan, il n’y a pas de financement, et sans financement, c’est la faillite, a-t-on résumé crûment.

Les retraités avaient indiqué la semaine dernière qu’ils passaient de la parole aux actes et portaient en appel le jugement donnant le feu vert à la relance du groupe de presse. Les associations de retraités de deux quotidiens, soit La Tribune et Le Droit, ne figurent pas parmi les demanderesses.

GCM, qui s’était placé à l’abri de ses créanciers en août dernier, compte quelque 350 employés permanents et publie six quotidiens régionaux. Le plan de relance — dans lequel on exigeait des quittances — avait été adopté à environ 99 % par les créanciers de l’entreprise dans le cadre d’une assemblée tenue le 16 décembre dernier.

On exigeait la fin des régimes de retraite, parce qu’ils affichent un déficit de solvabilité qui était estimé à environ 65 millions d’après la plus récente évaluation, qui remonte toutefois à la fin de 2018. Les travailleurs actifs subiront aussi de lourdes pertes dans leur régime de retraite.

Gesca, une filiale de Power Corporation, avait vendu les six quotidiens à l’avocat et ex-ministre fédéral Martin Cauchon en 2015, qui a quitté l’entreprise lorsqu’elle s’est placée à l’abri de ses créanciers.