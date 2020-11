Ottawa présente mardi un projet de loi afin de réglementer et de forcer tous les webdiffuseurs comme Netflix, Crave, Disney Plus, ICI Tou.tv, Club Illico, Apple Music, Apple TV, Spotify, QUB Musique à financer les émissions canadiennes et la musique canadienne.

Le gouvernement Trudeau a tranché : les webdiffuseurs comme Netflix, Disney Plus et Spotify seront dorénavant réglementés et devront financer du contenu canadien à même leurs revenus au Canada.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Ottawa présente mardi un projet de loi afin de réglementer et de forcer tous les webdiffuseurs comme Netflix, Crave, Disney Plus, ICI Tou.tv, Club Illico, Apple Music, Apple TV, Spotify, QUB Musique à financer les émissions canadiennes et la musique canadienne. Cette nouvelle réglementation pourrait générer jusqu’à 830 millions par an pour financer des productions canadiennes (télé/cinéma et musique).

Si ce projet de loi fédéral est adopté, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), l’organisme de réglementation indépendant déjà responsable de la radio, la télé et les télécoms, imposera alors des conditions de services aux webdiffuseurs comme Netflix, Spotify, Apple TV, Apple Music, Disney Plus, Crave, ICI Tou.tv, Club Illico et QUB Musique. Au même titre que le CRTC impose déjà des conditions de licence aux chaînes de télé et aux stations de radio.

Le projet de loi ne précise pas le niveau de financement qui sera exigé de la part des webdiffuseurs. Ce sera au CRTC à prendre cette décision.

Au Canada, les chaînes de télé doivent consacrer 30 % à 45 % de leurs revenus pour financer du contenu canadien. Si on appliquait la même règle aux webdiffuseurs comme Netflix, ceux-ci devraient payer environ 830 millions par an en 2023 en contributions au contenu canadien (émissions de télé et musique). Les télédistributeurs (ex : Cogeco, Vidéotron), eux, consacrent environ 5 % de leurs revenus pour financer du contenu canadien.

En 2017, le gouvernement Trudeau et Netflix ont conclu une entente en vertu de laquelle Netflix s’engageait à dépenser 500 millions en productions au Canada d’ici cinq ans. Netflix a dépensé cette somme au Canada en deux ans.

En 2019, 62 % des ménages au pays sont abonnés à Netflix, qui génère des revenus d’un milliard de dollars par an au Canada.

Les réseaux sociaux ne sont pas assujettis à la nouvelle réglementation

Les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, ainsi que les utilisateurs de ces réseaux sociaux, ne seront pas soumis à la nouvelle réglementation sur les webdiffuseurs.

Les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube seront toutefois assujettis à la nouvelle réglementation uniquement pour leurs services de location ou d’achat de films/émissions de télé, ou encore pour un service payant de musique.

Les médias numériques (ex : sites web d’information) ne seront pas assujettis à la nouvelle réglementation, indique Ottawa.

Pas de TPS pour l’instant

Le projet de loi présenté mardi ne prévoit pas qu’Ottawa forcera les webdiffuseurs étrangers comme Netflix à percevoir la TPS sur ses abonnés canadiens.

Au Québec, le gouvernement du Québec a forcé Netflix et les autres webdiffuseurs étrangers à percevoir la TVQ sur leurs abonnés québécois. Ottawa indique avoir l’intention de le faire éventuellement mais veut attendre une réforme fiscale internationale sur l’économie numérique qui fait actuellement l’objet de discussions à l’OCDE et au G20.

Des pénalités financières

Le projet de loi accorde aussi de nouveaux pouvoirs au CRTC afin de lui permettre de remplir son nouveau mandat à l’égard des webdiffuseurs. Le CRTC pourra exiger par ordonnance que les webdiffuseurs favorisent la « découvrabilité des émissions canadiennes » sur ses plateformes.

Dans ce projet de loi, le gouvernement fédéral accède aussi à une demande de longue date du CRTC : lui permettre d’imposer des pénalités financières aux entreprises qui ne se conforment pas à sa réglementation, ses ordonnances et ses licences émises aux diffuseurs.

Le projet de loi fera aussi en sorte que les politiques de radiodiffusion devront mieux refléter les cultures autochtones, les personnes handicapées et la diversité du Canada.

Le CRTC aura aussi de nouveaux pouvoirs en matière de collecte d’information. Le processus d’appel des décisions du CRTC au cabinet fédéral sera aussi réduit et simplifié : seules les décisions portant sur l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence pourront faire l’objet d’un appel au cabinet fédéral.

Depuis 1999, les webdiffuseurs et les médias numériques bénéficient d’une exemption réglementaire de la part du CRTC. En 2018, le CRTC avait demandé au gouvernement fédéral de réformer la Loi sur la radiodiffusion afin de lui permettre de mieux réglementer les webdiffuseurs.

Le gouvernement Trudeau pourra donner des instructions au CRTC

Une fois le projet de loi adopté, le ministre fédéral du Patrimoine canadien pourra donner des instructions au CRTC pour établir le nouveau cadre réglementaire, notamment sur les priorités suivantes :

•évaluer quels webdiffuseurs devraient être réglementés ;

•assurer un soutien par les webdiffusseurs à la production d’émissions de langue française ;

•assurer un soutien par les webdiffusseurs à la production d’émissions autochtones ;

•ne pas réglementer les jeux vidéo ;

•adopter des politiques pour favoriser la diversité et l’inclusion ;

•examiner la définition « d’émission canadienne » ;

•envisager d’accorder des crédits réglementaires supplémentaires à des émissions de télé et de radio pour les communautés francophones, les peuples autochtones, et les communautés racisées et ethnoculturelles ;

•assurer une rémunération juste et transparente pour les artistes musicaux.

Comme le gouvernement Trudeau est minoritaire à la Chambre des communes, il devra compter sur l’appui de certains partis d’opposition afin de faire adopter au cours des prochains mois le projet de loi présenté mardi sur la modernisation de la Loi sur la radiodiffusion.